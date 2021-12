Depuis des mois, Mme Lysyk, qui cherche à avoir accès à une série de documents confidentiels de la Laurentienne, se heurte à la résistance de l’établissement. Ce dernier estime qu’il n’est pas obligé de les fournir en raison de leur nature privilégiée.

Or, la vérificatrice générale souligne que son bureau a indiqué à l’Université Laurentienne que la Loi sur le vérificateur général protège la nature confidentielle de ces documents.

Ainsi, son bureau a même offert de transmettre aux dirigeants de la Laurentienne une version préliminaire de son rapport pour qu’ils l’examinent avant qu’il ne soit publié.

« À trois occasions, la Laurentienne a décliné l’offre de la vérificatrice générale de rencontrer le conseil [des gouverneurs] afin de discuter de la vérification et du processus de la vérification. » — Une citation de Extrait du rapport de la vérificatrice générale Bonnie Lysyk

Mme Lysyk indique qu’elle a des difficultés à facilement avoir accès à une série de documents, dont les documents liés au conseil des gouverneurs et aux comités de l’établissement, des factures de services juridiques, des courriels et dossiers électroniques, ainsi que des documents liés aux ressources humaines, au recrutement et aux négociations avec les syndicats.

Dans certains cas, l’Université Laurentienne a fourni des documents incomplets au Bureau de la vérificatrice générale, au lieu de lui fournir un accès rapide, sans entrave et direct aux documents.

L’accès sans entrave à l'information est fondamental pour le travail de notre Bureau , peut-on lire dans le rapport.

En raison des mesures mises en place par l’Université Laurentienne pour filtrer les documents avant de les transmettre au Bureau de la vérificatrice générale, ce dernier doit passer du temps excessif afin de les réviser pour s’assurer qu’ils sont pertinents et complets .

« Le manque de transparence dans le processus empêche notre Bureau de se fier aux gestionnaires [de l’Université Laurentienne], parce que nous ne savons pas quelle information ne nous est pas offerte et pourquoi. » — Une citation de Extrait Extrait du rapport de la vérificatrice générale de l'Ontario

Mme Lysyk déplore aussi que l’Université Laurentienne ait mis en place un processus centralisé de contrôle de l’information et des communications avec l’équipe qui mène l’enquête au Bureau de la vérificatrice générale.

On peut lire dans le rapport que les membres du personnel de l’Université Laurentienne ont entre autres reçu les directives d’informer les avocats de l’établissement lorsque le Bureau de la vérificatrice générale tente de les joindre et de demander une approbation de fournir tout document sollicité par les enquêteurs.

« Cette stratégie cause une contrainte supplémentaire sur les ressources de la Laurentienne et a l’effet de faire hésiter le personnel avant de nous parler [...], de peur d’être réprimandé. Une culture de la peur a été créée. » — Une citation de Extrait du rapport de la vérificatrice générale

La Cour supérieure de l’Ontario tranchera en décembre sur les documents qui devront être transmis par l'Université Laurentienne à la vérificatrice générale.

L'Université Laurentienne est plongée dans une crise financière et s'est mise à l'abri de ses créanciers en février dernier.