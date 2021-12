Port aux Basques n’est plus isolée du reste de Terre-Neuve

Le ministère des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador annonce que l’autoroute transcanadienne près du poste de pesée à l'extérieur de Port aux Basques ouvrira à la circulation mercredi, sur une voie.

Quatre tronçons de la Transcanadienne ont été lourdement endommagés lors d’un système dépressionnaire qui a entraîné des pluies abondantes il y a plus d’une semaine. Cette tempête a endommagé des routes et des infrastructures et causé des d’importantes inondations.

Les résidents de Port aux Basques étaient en quelque sorte isolés du reste de la province, l’autoroute transcanadienne étant impraticable.

Le ministère affirme qu’une voie de l’autoroute pourra ouvrir mercredi après-midi. Des travaux de réparation se poursuivent sur cette route et sur d’autres sections de la Transcanadienne dans la région.

Les autorités demandent aux automobilistes de conduire prudemment, car des ouvriers et des véhicules seront présents. Des délais sont à prévoir.

Deux tronçons de la Transcanadienne au nord de Little Paradise Park ont pu rouvrir à la circulation lundi.

Avec les informations de Patrick Butler