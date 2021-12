Entre financement et vision, le NPD à la recherche d’un futur en Atlantique

Les néo-démocrates ne sont parvenus qu’une seule fois à diriger l’une des quatre provinces. Pour renverser la vapeur, d’anciens représentants du parti et des membres actuels croient qu’il faut trouver la manière de se faire connaître et, surtout, d'obtenir les fonds pour s’en donner les moyens. Mais d'après un politologue, le NPDNouveau Parti démocratique doit aussi revoir sa vision.

Le 9 juin 2009, c’est jour d’élections en Nouvelle-Écosse. Après presque 10 ans de règne progressiste-conservateur, les néo-démocrates parviennent à se hisser au pouvoir et à former un gouvernement majoritaire.

Il s’agit de la seule fois où l’une des provinces de l’Atlantique a choisi d’être dirigée par le NPDNouveau Parti démocratique .

La population de la Nouvelle-Écosse a fait un choix historique ce soir. Je prends les responsabilités du NPDNouveau Parti démocratique très au sérieux, soyez-en assurés , avait alors déclaré le premier ministre en devenir, Darrell Dexter.

L'ex-premier ministre de la Nouvelle-Écosse Darrell Dexter (archives) Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Quatre ans plus tard, le NPDNouveau Parti démocratique était éjecté et à l’élection provinciale de 2013, les néo-démocrates n’ont obtenu que 21 % des voix et six sièges.

Très peu de députés

Au Nouveau-Brunswick, le NPDNouveau Parti démocratique n’a réussi qu’à faire élire deux candidats dans toute son histoire.

Décédé en mai dernier, George Little a été chef du NPD du Nouveau-Brunswick de 1980 à 1988. Photo : Fundy Funeral Home

En 1982, George Little a fait une première percée alors que le parti obtient 10,2 % des voix, son meilleur résultat jusqu’à présent.

Elizabeth Weir a ensuite remporté quatre élections, la première en 1991 et la dernière en 2003.

Depuis, le parti n'a fait élire aucun candidat et, à la dernière élection en 2020, il n’a même pas obtenu 2 % des voix.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le portrait est semblable. Herb Dickieson est le seul néo-démocrate à avoir siégé à Province House. L’ancien chef du parti a passé quatre ans comme député, de 1996 à 2000, avant de perdre à l’élection suivante.

À l’élection de 2019, le NPDNouveau Parti démocratique de l'île n’a obtenu que 3 % des voix.

À Terre-Neuve-et-Labrador, après une première percée en 1985, le NPDNouveau Parti démocratique provincial a fait élire au moins un député à chaque élection générale depuis 1993. En 2011, le parti a réalisé sa meilleure sortie en obtenant cinq sièges.

L'élection de février 2021 ne lui a permis de gagner que deux sièges et sa cheffe, Alison Coffin, n’a pas réussi à remporter sa circonscription. Le NPDNouveau Parti démocratique a remporté environ 8 % des voix.

Convaincre l’électorat, une question d’argent

Je crois que les valeurs qui forment le code génétique du Nouveau Parti démocratique sont les mêmes que celles que les résidents du Canada atlantique ont en commun , lance d’emblée l’ex-premier ministre néo-écossais Darrell Dexter.

Je pense que si les gens voyaient le NPDNouveau Parti démocratique partir, ça leur ferait bien de la peine, parce que c’est eux qui [sont] la conscience des gens. C’est eux qui se battent toujours pour le système de santé , renchérit l’ancien député néo-démocrate fédéral d’Acadie—Bathurst, Yvon Godin.

L'ex-député Herb Dickieson discute avec la candidate Sharon Dunn pendant la campagne électorale de 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Julien Lecacheur

Mais la majorité des électeurs ne choisissent pas le NPDNouveau Parti démocratique le jour des élections provinciales. Selon Herb Dickieson, l’unique candidat néo-démocrate à avoir été élu à l’Île-du-Prince-Édouard, le parti n’a tout simplement pas su aligner tous les bons éléments au bon moment.

La question, c’est de trouver la bonne occasion, trouver le bon candidat dans la bonne circonscription et présenter les bons enjeux , explique-t-il.

Darrell Dexter partage l’avis de son collègue prince-édouardien, en soulignant qu’à ses yeux, une élection, c’est un marché des idées .

Un parti doit donc mieux vendre ses idées que les autres pour l’emporter. Selon M. Dexter, le NPDNouveau Parti démocratique n’y est pas arrivé au cours des dernières élections, notamment en Nouvelle-Écosse.

Trois anciens premiers ministres de la Nouvelle-Écosse. De gauche à droite : Darrell Dexter (NPD, 2009-2013), Rodney MacDonald (progressiste-conservateur, 2006-2009) et Stephen McNeil (libéral, 2013-2021). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il estime que le parti s’est heurté à des problèmes de développement, particulièrement au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il soutient qu’un parti est plus qu’un groupe de personnes qui ont des idées communes. Un parti doit aussi pouvoir rédiger efficacement des politiques et en assurer la bonne communication, ce qui nécessite d’importants montants d’argent.

Je crois qu’en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, cette capacité existe. Je crois qu’au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, c’est bien plus difficile. Et je crois qu’en grande partie, cette capacité a été développée par les verts , explique M. Dexter.

Il juge que le NPDNouveau Parti démocratique doit impérativement améliorer ses ressources financières pour espérer remporter davantage de sièges.

« Quand ils disent que l’argent ne fait pas le bonheur, bien, ce n’est pas vrai » — Une citation de Yvon Godin, ancien député néo-démocrate fédéral d’Acadie— Bathurst

Yvon Godin aux côtés de l'ancien chef néo-démocrate Jack Layton, en avril 2011. Photo : The Canadian Press / Andrew Vaughan

Il souligne qu’il est plus difficile de récolter d’importants montants d’argent en s’adressant aux particuliers, comme le fait le NPDNouveau Parti démocratique , plutôt qu’en s’adressant aux grandes entreprises.

La force des pancartes

Kyle Rees, le président du NPDNouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador, a bien compris que le nerf de la guerre, c’est l'argent.

C’est une réalité qu’il trouve inquiétante, particulièrement dans sa province, où il n’existe aucune limite de contribution.

En plus, M. Rees estime que le résultat des élections dépend surtout des ressources financières, qui permettent de s'acheter davantage de pancartes.

Les gens, peu importe la raison, le jour de l'élection alors qu’ils se dirigent vers le bureau de scrutin, s’ils voient plus de pancartes d’un candidat que d’un autre, ils estiment qu’un candidat a plus de chances de gagner qu’un autre. Et les gens aiment voter pour ceux et celles qui vont gagner selon eux, parce qu’ils ont l’impression de faire partie de l’équipe gagnante , soutient-il.

Le président du NPD de Terre-Neuve-et-Labrador, Kyle Reese. Photo : Radio-Canada / Kyle Reese/Twitter

Plus de pancartes qu’ils voient, c’est comme si qu’ils disent : "plus de support que le candidat a" , renchérit Yvon Godin, qui pense que les médias sont trop peu souvent favorables au NPDNouveau Parti démocratique .

Selon lui, cette question a eu une certaine importance dans la dernière campagne électorale du Nouveau-Brunswick en 2020. Il soutient que le NPDNouveau Parti démocratique peinait à avoir les fonds pour acheter des affiches.

Une question de vision, selon un politologue

Si le professeur en sciences politiques de l’Université du Cap Breton, Tom Urbaniak, reconnaît que l’argent et la visibilité font partie des problèmes du NPDNouveau Parti démocratique , il croit aussi que le parti devra se pencher sur sa vision.

Alison Coffin a été cheffe du NPD de Terre-Neuve-et-Labrador de mars 2019 à octobre 2021. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Plus précisément, il devra tenter d’allier la lutte pour régler les problèmes sociaux et les difficultés plus concrètes comme l’exode des jeunes.

D'aller au-delà de cette base, de parler aux communautés qui sont en train de vivre le départ des jeunes par exemple, de parler aux communautés où les petites entreprises vont mal , affirme-t-il en soulignant que le NPDNouveau Parti démocratique a toujours beaucoup de difficulté à percer dans les milieux ruraux.

Le politologue Tom Urbaniak en entrevue. Photo : Radio-Canada

Pour M. Urbaniak, le gouvernement de Darrell Dexter a potentiellement hypothéqué les chances du parti en Nouvelle-Écosse par sa manière d’avoir remporté l’élection de 2009.

Il soutient que le parti s’est trop déplacé vers la droite, et qu'il a simplement profiter d'un désir de changement des électeurs, qui ne voulaient plus voter pour le Parti libéral ou le Parti progressiste-conservateur.

Cela a compromis l’appui d’électeurs qui étaient jusqu’alors fidèles au parti, selon le politologue.

Leur propre base a été aliénée non seulement par une politique centriste, mais par une politique qui ne jouait pas avec les principes, qui paraissait comme la vieille garde politique à l’époque , explique-t-il.

Pour aller chercher l’appui d’un plus grand nombre d’électeurs sans sacrifier les plus fidèles, le professeur estime que le NPDNouveau Parti démocratique , peu importe la province, doit se munir d’un chef charismatique et terre à terre.

Selon lui, c’est le type de chef qui saura faire efficacement passer le message.

Mais les partis du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard devront, avant toute chose, se bâtir un groupe d’électeurs fidèles, une tâche rendue plus difficile par la percée du Parti vert dans les deux provinces.

Un politologue se demande pourquoi le NPD provincial n'est pas parvenu à se démarquer cet automne lors de l'important conflit de travail entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les syndiqués de la fonction publique. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Selon le professeur Urbaniak, l’une des preuves que le parti n’a pas ce type d’appui au Nouveau-Brunswick, c’est qu’il n’a pas su tirer son épingle du jeu au moment de la récente grève du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), une question pourtant au cœur des idées néo-démocrates.

Dans un article publié dans le Journal of New Brunswick Studies, le professeur en sciences politiques de l’Université Mount Allison, Mario Levesque, explique que le parti néo-brunswickois s’est déplacé vers la droite sous les règnes de Roger Duguay et de Dominic Cardy, mais que Jennifer McKenzie a ramené le parti plus à gauche.

Il estime que le parti doit définir son identité avant de pouvoir espérer faire des gains plus importants.

À la recherche d’un chef

En Atlantique, trois des quatre partis provinciaux tenteront de dénicher le chef qui saura permettre au NPDNouveau Parti démocratique d’aspirer à une meilleure représentation à l’Assemblée législative.

Le chef du NPD de la Nouvelle-Écosse, Gary Burrill, assis sur un banc dans un parc de Fairview, le 31 juillet 2021. Photo : (Jeorge Sadi/CBC)

Alison Coffin à Terre-Neuve-et-Labrador et Gary Burrill en Nouvelle-Écosse ont tous les deux démissionné à la suite d’une élection plus tôt cette année.

Le parti prince-édouardien aura lui aussi un visage nouveau aux élections de 2023.

Le Nouveau-Brunswick fait donc figure d’exception. La course à la chefferie du parti néo-brunswickois s’est conclue en septembre. Le chef par intérim Mackenzie Thomason a été élu sans opposition.

Mackenzie Thomason, chef du NPD du Nouveau-Brunswick, et l'ancienne cheffe Jennifer McKenzie. Photo : Facebook / @MackenzieThomasonNewMarylandSunburyNDP

Malgré tout, l'espoir ne fait pas défaut au sein des troupes néo-démocrates. Plusieurs croient que le NPDNouveau Parti démocratique a su mener ses idées à terme en étant peu ou pas du tout représenté à l’Assemblée législative.

Par exemple, l'ex-député à l’Île-du-Prince-Édouard Herb Dickieson se targue d’avoir incité la création de la nouvelle faculté de médecine de l'Île-du-Prince-Édouard.

Nous avons même connu du succès lorsque nous n’avons pas été élus , lance M. Dickieson.

C’est avec cet espoir et cette confiance que les néo-démocrates des provinces de l’Atlantique comptent travailler sur l'avenir.