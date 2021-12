Winnipeg pourrait imposer des règles sur les lieux des futurs magasins de cannabis

En octobre 2020, Winnipeg comptait 14 magasins de cannabis. Un an plus tard, on en trouve 73, soit cinq fois plus, selon le rapport déposé au Comité permanent sur la propriété, le patrimoine et le développement.

C’est une hausse considérable pour une ville de la taille de Winnipeg, surtout dans l’espace d’un an , affirme la directrice générale de l'Association canadienne des détaillants de cannabis, Jaclynn Pehota.

Commandé par les conseillers municipaux en juin, le rapport recommande que la Ville se penche sur les règles entourant le zonage de la vente de cannabis dans sa prochaine révision du règlement sur le zonage.

Les conseillers souhaitaient aussi que la fonction publique examine les mesures prises par d’autres villes canadiennes pour éviter le regroupement de magasins de cannabis.

Deux quartiers de Winnipeg ont des magasins de cannabis qui sont séparés par moins de 50 mètres et trois quartiers ont des magasins de cannabis situés à 50 mètres ou moins de lieux comme des écoles, des terrains de jeu ou des parcs, selon le rapport.

Dans le quartier d’Osborne Village, le magasin Tokyo Smoke se trouve à 50 mètres ou moins du magasin Tweed, et un magasin Delta 9 est à moins de 100 mètres de ces deux établissements.

Dans le secteur de Westdale, Black Tie Cannabis se trouve à côté du magasin Old Cannabis Market, et le magasin Farmer Jane est situé à environ 150 mètres plus loin.

D’autres villes au Canada sont confrontées au défi de la prolifération de ces magasins. À Toronto, par exemple, deux conseillers réclament un moratoire temporaire sur les nouveaux permis de vente au détail de cannabis.

Mme Pehota indique que les règles sur la distance entre les magasins sont efficaces et bonnes pour l’industrie. Je crois que ces regroupements sont indésirables , dit-elle, en ajoutant que de nombreuses villes au Canada ont adopté de telles règles.

Distances minimales entre des magasins de cannabis dans d’autres villes canadiennes : Saskatoon : 160 m

Regina : 182 m

Edmonton : 200 m

New Westminster (C.-B.) : 200 m

Calgary : 300 m

Victoria : 400 m

La directrice générale de la zone d’amélioration commerciale d’Osborne Village, Lindsay Somers, note que son quartier a toujours été ouvert aux nouveaux concepts et que sa densité de population se prête à une grande variété de commerces dans une petite superficie.

Ce n’est pas surprenant que ce soit un lieu désirable pour ce segment de la vente au détail , ajoute-t-elle.

Lorsque la vente au détail du cannabis a été autorisée par la province en 2018, le gouvernement examinait les lieux proposés de magasins. Ce processus a été abandonné l’an dernier, selon le rapport de la Ville. Depuis, la vente de cannabis est permise dans toutes les zones commerciales.

Jaclynn Pehota croit que les municipalités et les provinces devraient travailler ensemble pour s’assurer que les magasins de cannabis sont situés dans les endroits où les communautés souhaitent qu’elles se trouvent.

Ce serait positif pour la Ville d’avoir comme partenaire la province du Manitoba […] d’essayer de bien faire les choses pour que tout le monde qui y habite en bénéficie , poursuit-elle.

Le rapport de la Ville indique qu’il faudrait consulter l’industrie et la communauté avant de proposer de nouveaux règlements. Le comité municipal se penchera sur ce rapport lors d’une réunion jeudi.

Avec les informations de Cameron MacLean