Impossible d’offrir une hausse de 20 % à tous les employés de l’État, dit Legault

Interrogé ce matin dans les couloirs de l’Assemblée nationale sur la grève générale illimitée déclenchée par les 11 000 travailleuses et travailleurs de CPECentre de la petite enfance affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux alors que les négociations se poursuivent toujours, François Legault a déclaré qu’il trouve cette décision des syndicats terrible pour les parents et les enfants .

On offre actuellement aux éducatrices d’augmenter leur salaire à 30 $ de l’heure, c’est une augmentation de 23 %... Le problème, ce n’est pas les éducatrices, a-t-il tenu à préciser, c’est que les syndicats nous demandent les mêmes augmentations pour les employés de soutien, par exemple les personnes qui font la cuisine ou qui font le ménage. Pour nous, c’est inacceptable.

On a accepté de donner de grosses augmentations de salaire entre autres aux enseignants, aux préposés dans les CHSLD puis maintenant aux éducatrices, mais ce n’est pas vrai qu’on peut offrir 20 % à tous les employés de l’État , a poursuivi le premier ministre.

« Je demande aux syndicats de venir à la table, d’être raisonnables et de comprendre que les augmentations de 20 % c’est pour les éducatrices, ce n’est pas pour les 550 000 employés de l’État québécois. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Accusant les syndicats d’entretenir un flou dans leurs communications autour du nœud du litige, soit le salaire des employés de soutien, le premier ministre a répété que la question du salaire des éducatrices est bel et bien réglée et que c'est le salariale des employés de soutien qui achoppe.

Actuellement, les employés de soutien dans les CPE gagnent près de 16 $ de l’heure. Québec leur offre actuellement 9,3 % d’augmentation, ce qui porterait leur salaire à environ 17,50 $ de l’heure.

Pour les éducatrices qui représentent 85 % du personnel des CPE, le travail des employés de soutien est essentiel au bon fonctionnement des établissements et doit être à tout prix valorisé pour éviter que ces gens quittent le réseau pour occuper des emplois plus payants ailleurs.

Québec est seul à tendre la main, selon LeBel

La grève générale illimitée touche 400 centres de la petite enfance à travers le Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Au Conseil du Trésor, qui négocie depuis la mi-septembre avec les éducatrices affiliées à la CSN, la ministre Sonia LeBel assure ne pas envisager pour le moment de recourir à une loi spéciale pour forcer le retour au travail. Elle a néanmoins admis mardi matin sur les ondes de 98,5 FM que son ministère se prépare tout de même à cette éventualité en cas d’impasse.

« Je veux être très claire […] je n’ai pas l’intention, ça ne fait pas partie de mes objectifs et je ne m’engage pas dans ces discussions-là avec l’intention finale de recourir à une loi spéciale. » — Une citation de Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor du Québec

Interrogée en matinée à l'Assemblée nationale, la ministre LeBel a affirmé ne pas comprendre ce débrayage illimité à la lumière des avancées réalisées ces dernières semaines, et surtout de l’importance des offres qui sont sur la table.

C’est déplorable. La grève illimitée, on s’entend, c’est le moyen le plus fort pour un syndicat et présentement on n’en est pas là , a-t-elle déclaré.

Depuis la mi-septembre, on a fait des pas de géant et un des enjeux qui était majeur à la table de négociation pour les syndicats c’était justement d’avoir ce rattrapage [salarial], cette valorisation-là pour le métier d’éducatrice qualifiée et spécialisée. Et on l’a fait, on a rencontré les demandes syndicales , a insisté la ministre.

« Une négociation, ce n’est pas un ultimatum qui dit : "Prenez 100 % de mes demandes alors qu’on continue à en rajouter tout le temps". » — Une citation de Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor du Québec

Présentement, il n’y a que le gouvernement qui a fait des pas pour rejoindre les éducatrices , a-t-elle déploré.

Elles demandent aussi six semaines de vacances, plus de jours de congé… Elles ne voulaient pas que l’on force la cinquième journée de travail, cette notion-là a été retirée rapidement de la table de négociation, mais demeure un incitatif parce qu’on est en pénurie de personnel. Même si elles ne prennent pas cet incitatif, elles ont quand même le 30 $ de l’heure , a rappelé Mme LeBel.

Selon elle, son gouvernement ne peut tout simplement pas offrir des avancées comparables au personnel de soutien des CPE sans s’exposer à des revendications salariales équivalentes des autres syndicats d’employés de soutien de la fonction publique qui vont vouloir rouvrir leur convention collective.

Rappelons qu’il incombe au Conseil du Trésor de négocier les conditions de travail des 550 000 employés de l’État québécois.