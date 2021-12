La CCN recherche des attractions d’envergure pour dynamiser les plaines LeBreton

Un appel de propositions vient d’être publié dans le cadre du projet Bâtir LeBreton afin de trouver des acquéreurs pour deux terrains stratégiques.

La CCNCommission de la capitale nationale dit être à la recherche d’attractions dynamisantes qui auront le potentiel de devenir des destinations novatrices et ambitieuses dans les domaines du sport, des arts, de la culture ou des loisirs, ou une combinaison de ces attraits , a indiqué la CCNCommission de la capitale nationale par voie de communiqué, mercredi.

Le plan est visionnaire. On vise à développer une communauté durable, diversifiée, avec beaucoup d’attractions. Pour nous c’est vraiment le processus pour trouver des idées , a expliqué Katie Paris, la directrice de Bâtir LeBreton, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici, mercredi.

Les deux parcelles de terrain des plaines LeBreton en surbrillance font l'objet d'une demande de manifestations d’intérêt pour un développement. Photo : Gracieuseté : CCN

Deux terrains sont ciblés pour ce développement, dont une parcelle est située sur la rue Albert faisant plus de 2,5 hectares .

Un deuxième site, qui fait l’objet d’une demande de manifestations d’intérêt, se situe au cœur des plaines LeBreton, et est d’une superficie d’un demi-hectare.

C’est une opportunité différente. Le terrain est un peu plus petit, mais ça peut être très très bon pour une salle de concert ou autre chose de culturel , indique Mme Paris.

Ce n’est pas les premières initiatives lancées pour dynamiser les plaines LeBreton. Guy Laliberté, l’ancien patron du Cirque du Soleil, avait soumis une proposition de projet intitulé LeBreton Ré-imaginé en 2016.

La porte est ouverte à Eugene Melnyk

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa Eugene Melnyk a aussi voulu y déménager son équipe de hockey, mais rien n’a pu être conclu au termes de longues négociations avec les divers partenaires.

À ce propos, la directrice de Bâtir LeBreton indique que toutes les propositions seront étudiées, même celle pour un aréna des Sénateurs, si l’organisation de l’équipe se manifestait à nouveau.

La porte est ouverte. Donc oui, si ça les intéresse, on cherche des idées et ils sont bienvenus , a déclaré Mme Paris, en parlant des Sénateurs d’Ottawa et de son propriétaire Eugene Melnyk.

Pour l’instant, la CCNCommission de la capitale nationale n’a toutefois pas reçu de proposition en ce sens.