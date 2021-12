Un retour presque à la normale pour le Carnaval de Québec

À l'exception près du défilé qui n'aura pas lieu, le Carnaval de Québec est pratiquement de retour à la normale. Palais de Bonhomme, spectacles musicaux et glissades seront au rendez-vous du 4 au 13 février.

Le 68e Carnaval de Québec s’installera sur trois lieux principaux. Place de l’Assemblée Nationale accueillera le traditionnel Palais de Bonhomme. Cette année, l’architecture du château de glace sera inspirée des villas californiennes. Le festif Camp à Jos Vidéotron s’installera à Place George-V. Le Parc de la Francophonie deviendra Les débarques Cadbury, un centre de glisse familial.

Place à la musique urbaine

La programmation musicale du Carnaval se divise en deux grands rendez-vous. Vendredi 4 février, le coup d’envoi des festivités sera donné au Palais de Bonhomme dans une soirée tout en hip hop avec Zach Zoya, Naya Ali et Calamine.

La semaine suivante, la reine de la musique électronique Misstress Barbara sera la tête d’affiche de la soirée Électro Frette. Juste avant, les DJ CastNowski, Bassjackers et Tony Romera réchaufferont l'ambiance du Palais.

Profiter des joies de l’hiver

Le Carnaval ne serait pas l’événement hivernal qu’il est sans cette invitation à jouer dehors. Le site des Débarques proposera trois glissades sur chambre à air: deux descentes glacées de plus de 80 mètres ainsi qu’une plus petite adaptée aux plus jeunes.

Un bain de neige du Carnaval de Québec en février 2020, juste avant l'arrivée de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Quatre défis plus fort que le frette mettront les amateurs de sensations fortes à l’épreuve. Le classique bain de neige se tiendra au Camp à Jos. Les plus compétitifs pourront tenter leur chance à la toute première course de pelle-traineau.

Hors périmètre, le Parc national de la Jacques-Cartier sera l’hôte de la baignade polaire et du Défi Harfang des neiges, une course hivernale en sentier de 1, 5 et 11 kilomètres.

Défiler sur place

En raison des mesures sanitaires, le défilé de cette année sera beaucoup plus… stationnaire. Quatre chars allégoriques seront installés sur Grande Allée, le long du parlement. Les carnavaleux pourront y monter et avoir accès à l’envers du décor.

Après le succès de l’an dernier, la Virée des sculptures sera de retour. Munis de l’application, les chasseurs d’oeuvres pourront parcourir la ville à la recherche d’une centaine d'installations de neige et de glace.

L’effigie du Carnaval est en vente dès maintenant.