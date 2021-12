L’intérêt de l’enfant au cœur de la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse

Tel est l'élément clé du projet de la loi 15 modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, qui a été présenté mercredi à l'Assemblée nationale par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Cette orientation répond notamment à une demande de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui réclamait une clarification de l'objectif de la loi, a-t-il expliqué.

Pour être bien clair, l’intérêt de l’enfant est primordial et doit être la considération première dans toutes les décisions concernant l’enfant dans le cadre de l’application de la loi , a résumé M. Carmant.

Il est révolu le temps où un enfant devait payer le prix d’une mauvaise interprétation de la loi ou souffrir d’une situation sur laquelle il n’a aucun contrôle , a fait valoir le ministre.

« Parfois, il arrive qu’un enfant soit mieux de rester en famille d’accueil plutôt que d’être ballotté d’un milieu à un autre. Il faut le reconnaître. » — Une citation de Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec

Cette volonté de considérer l'intérêt de l'enfant au-dessus de toute autre considération est soulignée dans le préambule du projet, puis précisée au deuxième chapitre.

Au chapitre 2 [de la loi], il y avait une confusion qui persistait qui altérait parfois les décisions : on disait oui, l’intérêt de l’enfant est primordial, mais il faut toujours tendre au retour vers la famille , a dit Lionel Carmant.

Maintenant, on vient clarifier ça , a-t-il poursuivi. Oui, c’est important la famille, mais seulement si c’est dans l’intérêt principal de l’enfant.

Le projet de loi 15 prévoit en outre que certains renseignements confidentiels détenus notamment par des organismes et des professionnels pourront être communiqués à la DPJ à toutes les étapes de l’intervention .

Ce qu'on dit, c'est que la vie d'un enfant, ça vaut plus que la confidentialité ou le secret professionnel , a résumé le ministre Carmant à ce sujet.

« Si on a de l'information qui peut protéger la vie d'un enfant, il faut la partager avec la DPJ, et il faut que les intervenants de la DPJ puissent la partager avec les partenaires. » — Une citation de Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec

Le ministre a souligné que le manque de communication a pu jouer un rôle dans le drame de la fillette de Granby, qui a été l'élément déclencheur de la Commission Laurent.

M. Carmant n'est pas allé jusqu'à dire que sa réforme empêchera de tels drames, mais a dit croire que les changements législatifs proposés viennent diminuer significativement les risques que cela se produise.

Un cadre pour la directrice nationale de la protection de la jeunesse

Le projet de loi 15 officialise par ailleurs la création d’un poste de directeur national de la protection de la jeunesse, dont la titulaire, Catherine Lemay, avait déjà été nommée par M. Carmant en mars, et précise ses pouvoirs et ses responsabilités.

On peut y lire que ce directeur national devra déterminer les orientations et les normes de pratique clinique applicables par les directions régionales, d’exercer les contrôles requis à l’égard des interventions en protection de la jeunesse et de soutenir l’action des directions régionales .

Il pourra aussi donner des directives aux directeurs régionaux, faire des enquêtes lorsqu’il le juge à propos, exiger que des correctifs soient apportés par un directeur dans un délai déterminé et, dans certains cas, confier les responsabilités d’un directeur à un autre directeur ou à une personne qu’il désigne .

Le projet de loi institue par ailleurs un Forum des directeurs, composé du directeur national et de chacun des directeurs de la protection de la jeunesse, qui devra assurer la mise en œuvre et le respect des orientations et des normes de pratique clinique dans toutes les régions du Québec .

Mme Lemay, qui était présente aux côtés de M. Carmant en conférence de presse, a dit croire que le projet de loi constitue une étape importante pour répondre aux préoccupations soulevées par la commission Laurent, mais sans cacher que les défis demeurent importants en matière de protection de la jeunesse.

« Mme Laurent [...] a décrit le rôle [d'un directeur national] comme celui d'un chien de garde et d'un ange gardien. C'est ce que le Dr Carmant a tenté de traduire dans la loi. » — Une citation de Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse

Le projet de loi prévoit également un meilleur accompagnement pour les jeunes qui sortent du giron de la DPJ, afin de faciliter leur passage à la vie adulte.

Il prévoit que la DPJ doit informer les jeunes de toutes les possibilités de services dont ils pourront comme adultes un an avant leur sortie de la DPJ. Ils doivent aussi être intégrés dans leur prochain milieu de vie six mois avant qu'ils ne quittent la DPJ, plutôt que six semaines, comme c'est le cas actuellement.

Des dispositions particulières pour les Autochtones Le projet de loi 15 reconnaît que les Autochtones sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée et contient conséquemment de nouvelles dispositions visant à tenir compte des facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres . Il prévoit par exemple que toute décision prise en vertu de la loi doit favoriser la continuité culturelle des enfants autochtones , notamment en déterminant des facteurs qui doivent être pris en compte lorsque vient le temps de déterminer l’intérêt de ces enfants, dont la culture de leur communauté ainsi que leurs liens avec leur famille élargie et les personnes de leur communauté . La réforme prévoit aussi la possibilité, dans certains cas, de former un conseil de famille conformément à la coutume ou à la pratique autochtone ainsi que la possibilité pour une communauté autochtone ou un regroupement de communautés d’administrer l’aide financière pour favoriser la tutelle, la tutelle coutumière, l’adoption et l’adoption coutumière .

À la recherche de solutions pour réduire les listes d'attente

En date du 22 novembre, 3888 enfants attendaient d'être évalués par la DPJ, a-t-elle souligné, après avoir assuré qu'elle travaille ardemment à trouver des solutions pérennes pour réduire ces listes, notamment en agissant plus rapidement avant que les problèmes grossissent et nécessitent l'intervention de l'État .

Cette tâche s'annonce colossale. Selon M. Carmant, la DPJ reçoit maintenant plus de 3000 signalement par semaine, contre un peu plus de 2000 avant la pandémie. Les cas les plus urgents (agression sexuelles, abus physiques) sont abordés dans des délais appropriés, a-t-il dit, mais les autres attendent une vingtaine de jours.

Le ministre dit croire que des investissements faits dans les services de première ligne permettront de faire plus d'interventions précoces et de réduire les signalements. Éventuellement, on pense que ces interventions en amont vont diminuer le nombre de signalements [et] la charge des intervenantes à l'évaluation/orientation , a-t-il dit.

Les intervenantes en application des mesures devraient pour leur part profiter d'autres mesures prévues dans le projet de loi qui visent à accroître le recours à la médiation, mais aussi du programme Ma famille, ma communauté, qui vise à mieux encadrer le développement des enfants vulnérables.

Vous savez, on n'a pas de difficultés à engager à la DPJ. Malheureusement, comme c’est un travail qui est très difficile, les plus anciennes ont tendance à quitter après un certain temps la DPJ , a admis le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Le temps qu’une nouvelle intervenante entre et s’habitue à l’environnement, ça prend quelques années pour qu’elle soit aussi […] efficace qu’une plus expérimentée. Donc ce qu’on veut, c’est stabiliser nos équipes, leur donner un meilleur environnement de travail, valoriser leur travail aussi.

Lionel Carmant n'a pas caché que l'entente de principe que le Conseil du Trésor a conclu avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui prévoit des augmentations pour les employés de la DPJ, aura un impact positif sur leur maintien en poste.

