COVID-19 : 5 personnes de l’Abitibi-Témiscamingue non vaccinées sont hospitalisées

Un de ces patients se trouve dans un centre hospitalier à l’extérieur de la région. Une autre personne adéquatement vaccinée a été contaminée par la COVID-19 et est hospitalisée pour d’autres raisons de santé.

Mardi, quatre personnes étaient hospitalisées.

14 nouveaux cas de COVID-19

La MRC de Témiscamingue recense 11 nouveaux cas de COVID et 3 autres ont été détectés dans la Vallée-de-l’Or.

La transmission se poursuit dans les MRC de Témiscamingue et de la Vallée-de-l’Or alors que la plupart des cas des derniers jours sont liés à des cas déjà déclarés, la source d’exposition de certains cas demeure inconnue, ce qui témoigne d’une transmission communautaire , écrit le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dans son bilan de mercredi.

140 cas actifs MRC de Témiscamingue : 111

MRC de la Vallée-de-l'Or : 25

MRC d'Abitibi : moins de 6

MRC d'Abitibi-Ouest : moins de 6

MRC de Rouyn-Noranda : moins de 6

Rassemblements

La santé publique mise sur la vaccination pour éviter les complications liées au virus. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

En conférence de presse sur deux formations accélérées dans le domaine de la santé, Christian Dubé a été questionné sur les rassemblements pour la période des Fêtes.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a préféré rappeler la croissance importante du nombre de nouveaux cas dans la province.

On n’a vraiment pas fini avec la vaccination des enfants, on n’a pas fini avec la vaccination des plus âgés. En ce moment, je suis dans le quotidien. [...] Il y a encore 650 000 Québécois qui pourraient être vaccinés, qui ne sont pas vaccinés. On ne parle pas des 5-11 ans ou des 0-5 ans. Il y a 650 000 Québécois qui refusent de se faire vacciner et on est à l’entrée d’un nouveau variant et on est au début de l’hiver , a-t-il répondu.

Actuellement, un maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de 3 résidences sont autorisés à se rassembler dans un domicile privé.

Le gouvernement du Québec devrait apporter d’autres précisions la semaine prochaine.