La révolution des petits croissants francophones à Fernie

Le soleil n'est pas encore levé, à Fernie, mais une odeur de pains chauds plane déjà. Bertrand Deschamps et ses deux employés français, Roland et Lily, s’activent dans l’arrière-boutique pour mettre les pains et les viennoiseries en vitrine avant l’arrivée des premiers clients.

Originaire de Normandie, Bertrand Deschamps a ouvert sa boulangerie à la française le 11 janvier, après avoir passé 18 ans au Chili. Il s’est installé avec sa femme et ses deux enfants dans la maison collée à sa boutique.

Ouvrir la boulangerie Le Bon Pain, C'est la vie - Bakery, c'était un petit rêve , avoue-t-il. Fernie était un endroit idéal. C'est une petite communauté dans laquelle il n'y avait pas de boulangerie quand nous sommes arrivés et, donc, on a bien vu qu'il y avait un manque.

Des pains sans additifs

À l'inauguration, toute la production est partie. Les invendus sont rares. Le propriétaire a vite dû recruter pour répondre à la demande.

Le paris-brest est une pâtisserie de la tradition française à la saveur de praliné. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les classiques connaissent un certain succès. Le pain au chocolat, c'est ce qu'on vend le plus. Le croissant, c’est vraiment un autre produit phare , dit Bertrand Deschamps.

La qualité des ingrédients utilisés est au cœur de sa vie. Le boulanger français n’utilise que des œufs de fermes locales et du lait végétal, essentiellement à base d’avoine.

On ne travaille qu’avec des farines biologiques , explique M.Deschamps.

Notre but est vraiment d'offrir un produit qualitatif, gustativement et nutritionnellement parlant. Quand on achète du pain au supermarché, bien souvent, on mange beaucoup d'additifs qui sont dans le pain et qui ne sont vraiment pas bons pour le corps humain.

Lily Hallien, cheffe de production de Le Bon Pain, C'est la vie, avait travaillé dans des boulangeries à Vancouver avant de s'installer à Fernie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Cette quête de la qualité, ses clients sont justement là pour ça.

C’était dur de trouver une boulangerie en ville. L’épicerie n’a pas de bonnes baguettes. Je viens souvent ici parce que la baguette a bon goût et elle est bien moelleuse , raconte John Paiaro, un habitué du commerce qui vit entre Fernie et Calgary depuis 20 ans.

C'est alors qu'entre dans le magasin Ben Gibb, originaire d’Ontario, qui est un peu gêné lorsqu’on lui demande quelle est sa viennoiserie préférée : Je ne sais pas comment la prononcer. Financier? Le croissant caramélisé.

Les obstacles financiers

À moins de 200 mètres de là, dans le cœur du centre-ville historique de Fernie, les gens du coin se pressent à la fenêtre d’un autre petit commerce où des effluves de pâtisseries traditionnelles françaises, comme le paris-brest à la saveur de praliné, se font sentir trois matins par semaine.

Juste un mois avant l'ouverture de la boulangerie de Bertrand Deschamps, Catherine Chartrand, une Québécoise vivant à Fernie depuis 15 ans, a ouvert une pâtisserie.

Catherine Chartrand, originaire de Chambly, au Québec, veut faire voyager les gens avec ses saveurs. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

À 34 ans, elle en est à sa première entreprise avec House of Gato, ce qui a représenté un défi difficile à relever, au début, à cause du manque d’accompagnement des banques.

Il faut vraiment que tu travailles fort sur l’argent. J’ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidée. Mes parents m’ont aidée. C’était dur. Beaucoup de monde n’a pas cru en moi. Je l’ai fait, et ça a marché , explique-t-elle, sur un ton timide, mais fier.

Éclairs au chocolat, croissants aux amandes, chaussons aux pommes... Catherine Chartrand les confectionne selon son envie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Un succès immédiat

Ce départ difficile a vite été récompensé. Les premiers mois, c'était fou. Il y avait une longue ligne devant [la porte].

Que ce soit pour la confection des sandwichs, des chaussons aux pommes ou des croissants aux amandes, Catherine s'occupe de toutes les étapes, seule en cuisine. Les ingrédients viennent de son jardin ou des fermes de la région.

Cet amour pour la nourriture viendrait de sa grand-mère maternelle, Huguette, qui l’impressionnait en préparant de grands repas de famille pour 30 personnes. Le souvenir du sucre à la crème et des fudges au chocolat restent gravés dans la mémoire de Catherine.

Isabelle Amyot, habitante de Fernie depuis trois ans, avait hâte qu'une boulangerie-pâtisserie ouvre ses portes. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

La pâtissière francophone a maintenant ses clients réguliers, comme Isabelle Amyot, venue de bonne heure et repartie avec un café et un croissant.

Avoir une boulangerie à Fernie, on pensait tous à ça. Ça manquait. C’est le fun, le matin, quand tu es pressée d'avoir un petit cadeau avant d’aller travailler , dit-elle, devant l’entrée de House of Gato.

Même la mairesse de Fernie, Ange Qualizza, a goûté aux produits des deux nouvelles adresses, mais elle refuse de dire laquelle est sa préférée.