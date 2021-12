Un mois de novembre plus chaud qu’à la normale sur la Côte-Nord

On a terminé le mois avec un degré de température moyenne, ça, c’est maximal et minimal, alors que la normale est plus près de – 2,9. Donc on est près de quatre degrés au-dessus de la normale, c’est un record , rapporte le météorologue pour Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

Il précise que le mois de novembre est le deuxième mois de suite où le record de température moyenne a été battu.

Alors que le mois de décembre commence, peu ou pas de neige décore la région.

La neige n'est pas encore au rendez-vous en ce 1er décembre dans la région de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Alix-Anne Turcotti

Jean-Philippe Bégin explique que les précipitations étaient au rendez-vous, mais les températures clémentes ont amené une neige fondante.