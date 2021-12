Cirque du Soleil : changement à la direction, mais Trois-Rivières toujours dans les plans

Pour nous, dans notre esprit, autant Stéphane que moi, on est à Trois-Rivières pour toujours déclare Daniel Lamarre en entrevue à l’émission Toujours le matin. Il indique que le partenariat avec la Corporation des événements de Trois-Rivières pour la présentation de spectacles à l’Amphithéâtre Cogeco pourrait se poursuivre bien au-delà de 2024 avec son successeur.

Vingt-sept artistes participaient au spectacle «Juste une p'tite nuite», rendant hommage aux Colocs, présenté à Trois-Rivières, à l'été 2018 (archives). Photo : Radio-Canada

Stéphane est venu à Trois-Rivières chaque année au cours des dernières années. Il a vu comme moi comment c’était important. C’est clair que Stéphane va poursuivre dans cette direction-là. Moi, comme je vous dis, je suis là au moins pour quelques années encore. Alors, ça donnera sûrement le temps de renouveler le contrat , poursuit-il.

Daniel Lamarre dit prendre une décision à long terme en cédant son siège à Stéphane Lefebvre, qui travaille au Cirque du Soleil depuis 2016. Il estime qu’il est la bonne personne pour diriger l’entreprise pour les 10 prochaines années. M. Lamarre mentionne qu'il ne veut rien précipiter. Il demeurera lié à l’organisation pour au moins deux ans, au poste de vice-président du conseil d’administration.

Ça va permettre une transition harmonieuse avec quelqu’un qui a fait la guerre avec moi dans les tranchées pendant cette crise-là [la pandémie de COVID-19] et on s’en est sorti très, très bien. Alors, le moment était venu pour moi de lui céder la place. Mais aussi de demeurer en poste pour l’appuyer , indique-t-il.

Daniel Lamarre est président et chef de la direction du Cirque du Soleil (archives). Photo : Reuters / Denis Sinyakov

Daniel Lamarre quitte son rôle fier de plusieurs réalisations qui ont jalonné son parcours. Je pense à la négociation que j’ai faite avec les Beatles. Je pense au fait que j’ai pu travailler avec James Cameron , raconte-t-il.

Il cite aussi le rayonnement du Cirque du Soleil dans 450 villes du monde et les multiples spectacles qui ont créé beaucoup d’emplois. L’entreprise est déjà de retour à 2400 employés et Daniel Lamarre fait la prédiction que d’ici un an, le Cirque sera en aussi bonne posture qu’avant la pandémie. À son sommet prépandémique, l’entreprise comptait 5000 employés, présents sur 5 continents pour offrir 44 spectacles.

« Alors, d’avoir passé à travers la crise, c’est probablement, tout compte fait, l’événement le plus important pour moi parce que ça a été une façon d’assurer la survie de cette organisation iconique au Québec. » — Une citation de Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil

Daniel Lamarre caresse plusieurs projets qu’il aura davantage le temps de nourrir dans les prochains mois. Il lance notamment un livre au début de l’année 2022 où il racontera son expérience passée au Cirque du Soleil. Avec lui, il espère effectuer une tournée mondiale pour partager son message.

Je pense que d’amener les gens derrière le rideau du Cirque du Soleil et de partager avec ces gens-là ce que moi j’ai appris, j’ose espérer que ça peut être utile pour des dirigeants d’entreprises, pour des étudiants et pour des gens, aussi, dans leur vie personnelle, comment la créativité est importante pour s’épanouir et aller plus loin , explique Daniel Lamarre.

Son ouvrage intitulé L’équilibriste : performez grâce à votre créativité paraîtra le 19 janvier, aux éditions Michel Lafon.