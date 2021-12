Une possible baisse des effectifs de la SQ dans la région suscite l’inquiétude

Selon le journal Le Quotidien, une nouvelle répartition à l’échelle provinciale et le renouvellement des ententes entre la SQSûreté du Québec et les MRCMunicipalité régionale de comté expliqueraient cette possible diminution de personnel. Des agents pourraient être transférés dans la région de Montréal où les besoins sont plus importants. Les détails ne sont pas encore connus.

Le nombre de policiers touchés n’a pas été révélé, mais on devrait en savoir davantage à la suite d’une rencontre prévue jeudi entre les différents chefs de service dans la région et la haute direction de la SQSûreté du Québec . Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté Lac-Saint-Jean Est, Louis Ouellet, ne voit pas comment on pourrait diminuer les effectifs policiers sans affecter les services.

Le nouveau préfet de la MRC MRC Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, est préoccupé par les intentions du corps policier. Il a interrogé le chef du service de police de son secteur et confirme qu’il s’attend à de mauvaises nouvelles.

« Si les coupes devaient atteindre 10 % à 15 % de l’effectif policier sur notre territoire, ce serait une catastrophe. » — Une citation de Louis Ouellet, préfet MRC Lac-Saint-Jean Est

Des policiers, on en a besoin 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On a un territoire étendu qui va du parc des Laurentides jusqu’à Chute-des-Passes. Comment voulez-vous couvrir un si grand territoire avec un nombre restreint de policiers, quand ils doivent aller à des comparutions et remplir des rapports en plus? , s’interroge le préfet et maire de L’Ascension.

Louis Ouellet craint une augmentation de la criminalité et une diminution des services. Il y a des choix qui semblent se faire à la SQSûreté du Québec qui n’ont pas de sens à mes yeux , indique-t-il en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.