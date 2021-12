1200 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le ministre a lâché l'information en guise d'avertissement alors qu'il était interrogé sur le type de rassemblement qui sera permis lors des fêtes de Noël, qui arrivent à grands pas.

Faisant référence à la volonté du premier ministre François Legault d'autoriser des rassemblements de 25 personnes, M. Dubé a dit trouver tout à fait normal que les Québécois veuillent se rassembler après les tristes fêtes de l'an dernier.

Par contre, [...] moi ce que j’ai voulu rappeler cette semaine avec le Dr Arruda, c’est que les mesures actuelles, des fois, on les oublie. En ce moment, les partys privés, c’est 10 personnes. C’est ça qu’on a voulu rappeler , a-t-il dit.

Alors le premier ministre, lui, pense à Noël, il pense en Québécois comme tout le monde, moi inclus. On a hâte. Mais en ce moment, si on ne veut pas aller trop loin, trop vite... – et ce matin [...] ne soyez pas surpris, quand on va publier nos chiffres à 11 h, 1200 cas – il faut faire attention.

Moi, je veux qu’on arrive à Noël le plus bas possible dans nos cas. Les hospitalisations ont monté de 10 cas par jour depuis trois jours , a encore ajouté le ministre Dubé.

« 1200 cas aujourd’hui, je n’aime pas ça, parce que [c’est] une croissance importante. On revient à notre plus haut du dernier mois. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Il a rappelé du même souffle que le nouveau variant Omicron vient de faire son apparition, que la vaccination des enfants est loin d'être terminée, tout comme celle des aînés dans des résidences pour leur troisième dose. Qui plus est, 650 000 Québécois refusent toujours de se faire vacciner.