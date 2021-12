« Trop peu trop tard », les CHSLD privés appelés à se préparer le 12 mars 2020

La centaine de CHSLD privés conventionnés et non conventionnés du Québec ont été prévenus de se préparer à l'arrivée du coronavirus le 12 mars 2020, a révélé la sous-ministre adjointe aux Aînés Natalie Rosebush, lors de son second témoignage durant l'enquête de la coroner. Or, l'ancienne ministre de la Santé Danielle McCann avait affirmé avoir demandé aux différents établissements de se préparer dès la fin janvier.