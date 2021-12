Protection de la baleine noire : devancer la pêche dans la zone 16 semble peu réaliste

C’est ce que pense, le directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, Jean-René Boucher, même si on voulait appliquer cette méthode gaspésienne d’ouverture de la pêche plus rapide, on ne pourrait pas vraiment étant donné l’enjeu des glaces sur la Côte-Nord , explique-t-il.

À écouter : l'entrevue avec Jean-René Boucher à l'émission Bonjour la Côte

Depuis l’an passé, le gouvernement fédéral a adapté son protocole de fermeture des zones de pêches dans le golfe du Saint-Laurent pour protéger les baleines noires, menacées de disparition. Une interdiction de pêcher entre en vigueur lorsqu’une baleine noire est détectée dans une zone. Le but est d'éviter que les baleines s'empêtrent dans des engins de pêche.

Dans la zone 16 qui s’étend de Pointe-des-Monts, jusqu’à Natashquan, le début de la saison de la pêche aux crabes varie d’année en année.

Jean-René Boucher, directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

« Cette année en 2021 on a réussi à ouvrir au 1er avril, mais ça faisait déjà plusieurs années qu’on ciblait cette date-là pour l’ouverture de notre saison et en raison du couvert de glace, on devait toujours reporter l’ouverture. » — Une citation de Jean-René Boucher, directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16

Par ailleurs, Jean-René Boucher, rapporte que dans la zone 16, il n’y a pas eu dans les dernières années de problèmes liés à la présence de baleine noire. Il mentionne toutefois que si des fermetures de la zone devaient survenir régulièrement dans l’avenir, son organisme tenterait de trouver d’autres solutions pour éviter de nuire à la saison de pêche.