De nouveaux ordres d’évacuation sont lancés en Colombie-Britannique

Le district de Squamish-Lillooet ordonne à des dizaines de résidents près de Birken, au nord de Pemberton, d'évacuer leur domicile. La vie des citoyens est menacée par un risque d’un glissement de terrain près de Neff Creek.

Dans ce secteur, la route 99 près de Lillooet est de nouveau fermée, a annoncé mardi le ministre des Transports Rob Fleming. C’est d’ailleurs sur cette route que cinq personnes ont perdu la vie il y a deux semaines, emportés par les débris d'importants glissements de terrain sur le tronçon Duffey Lake.

Le District régional de la vallée du Fraser (FVRD) demande de l’assistance immédiate et urgente. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Dans la région de Nicola, au sud de Merritt où les 7000 évacués des premières inondations n'ont pas tous réintégré leur demeure, une cinquantaine de propriétés sont visées par un ordre d'évacuation dans le secteur Brookmere.

Appel à l'aide dans la vallée du Fraser

De nouveaux ordres d’évacuation ont été lancés pour certains secteurs de Chilliwack, de Mission et d’Abbotsford, où la digue entourant Sumas Prairie est parvenue à contenir les eaux débordantes du fleuve Nooksack.

Le District régional de la vallée du Fraser (FVRD) a lancé un appel à l'aide mardi, craignant que certaines infrastructures ne soient sur le point de lâcher.

La Colombie-Britannique fait tout son possible pour assurer la sécurité des citoyens et leur apporter ce dont ils ont besoin, notamment des abris, de la nourriture et des soins, a martelé mardi le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth.

La province n’est pas au bout de ses peines : la pluie continuera de tomber sur le sud de la Colombie-Britannique mercredi et l'eau continue de faire gonfler les cours d'eau.