Avertissements de pluie verglaçante dans le sud-ouest du Manitoba

Les routes, les trottoirs et les stationnements pourraient devenir glacés et glissants, avertit Environnement Canada.

Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés , indique l’agence fédérale.

La pluie verglaçante pourrait durer quelques heures et les avertissements pourraient devoir être étendus à d'autres régions plus à l'est au cours de la matinée, indique Environnement Canada.

Les secteurs visés par les avertissements :

Brandon - Neepawa - Carberry - Treherne

Killarney - Pilot Mound - Manitou

Ste Rose - McCreary - Alonsa - Gladstone

Aucune fermeture d’écoles ou annulation de trajets d’autobus scolaires n’est signalée pour le moment.