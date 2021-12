Le Nigeria découvre un cas de variant Omicron remontant à octobre

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, a découvert un cas du variant Omicron dans un échantillon prélevé chez une personne infectée en octobre, soit plusieurs semaines avant que l’Afrique du Sud ne signale officiellement son existence.

La nouvelle, confirmée par un test de séquençage, a été rapportée mercredi par le directeur général du Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC), Ifedayo Adetifa. Le NCDC a aussi confirmé avoir trouvé deux cas de variant Omicron chez des voyageurs qui arrivaient la semaine dernière de l’Afrique du Sud, où il constitue désormais la souche dominante. Le pays de plus de 200 millions d’habitants est ainsi devenu le premier pays d’Afrique de l’Ouest à rapporter la présence de ce nouveau variant, qui présente un risque très élevé au niveau mondial, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les autorités sanitaires du Ghana, situé à l’est du Nigeria, ont aussi signalé de premiers cas du variant quelques heures plus tard, mais sans les chiffrer. Ces cas, détectés chez des voyageurs arrivés à l’aéroport d’Accra, ont aussi été confirmés par des tests de séquençage. L’annonce du CNDC souligne une fois de plus qu’il sera pratiquement impossible de déterminer avec certitude où ce nouveau variant est apparu. Le variant Omicron a été signalé à l'OMS par des chercheurs sud-africains le 24 novembre. Selon la base de données Gisaid, le premier échantillon dans lequel il a été trouvé a en fait été prélevé le 9 novembre en Afrique du Sud. Le Nigeria a jusqu'ici enregistré 214 113 cas de COVID-19 et 2976 morts, mais ces chiffres sont probablement sous-évalués, le nombre de tests effectués dans le pays restant très faible. Le gouvernement a récemment lancé une campagne de vaccination de masse dans le pays, mais les taux de vaccination restent faibles, avec seulement 3,5 millions de personnes ayant reçu jusqu'ici deux injections. Le gouvernement souhaite vacciner 112 millions de personnes d'ici la fin de l'année prochaine, soit 70 % de la population adulte du pays. L'annonce de la découverte du variant Omicron intervient le jour où le président sud-africain Cyril Ramaphosa est attendu à Abuja, la capitale du Nigeria, première étape d'une tournée prévue par le chef d'État en Afrique de l'Ouest. Selon l'OMS, le variant Omicron du coronavirus présente « un risque très élevé » au niveau mondial, et la probabilité [qu'il] se répande au niveau mondial est élevée. L'inquiétude qu'il suscite est essentiellement attribuable jusqu'ici au fait que le variant Omicron présente une quarantaine de mutations, un nombre très élevé. Sa contagiosité, sa dangerosité et sa capacité à résister aux vaccins sont toutefois inconnues à ce stade. À lire aussi : Patients Omicron : des « symptômes légers », selon un médecin sud-africain

