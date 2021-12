Rien n’indique que les vaccins sont moins efficaces contre Omicron, rappelle l’OMS

Cette intervention de l' OMSOrganisation mondiale de la santé est venue au lendemain de prédictions faites par le patron de Moderna, Stéphane Bancel, lors d'une entrevue accordée au Financial Times. Selon lui, il serait surprenant que les vaccins existants soient aussi efficaces contre Omicron qu'ils le sont contre Delta.

Il n'existe pas de monde dans lequel, je pense [l'efficacité du vaccin] est au même niveau que celle que nous avions pour Delta. [...] Je ne sais pas à quel point l'efficacité pourrait être moindre, nous devons attendre les données . Mais tous les scientifiques à qui j'ai parlé m'ont dit que ça regardait mal , a-t-il dit mardi au quotidien économique.

En pleine session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé mercredi, l' OMSOrganisation mondiale de la santé a tenu à préciser pour sa part qu'il est encore trop tôt pour affirmer que de nouveaux vaccins seront nécessaires pour protéger le monde contre Omicron.

L'organisation internationale a aussi précisé que le variant présente plus de 40 mutations, et non pas plus de 30 tel qu'évoqué initialement. Selon elle, ces mutations suggèrent le risque accru d'une transmission plus rapide, mais les premières indications montrent aussi qu'Omicron provoque des symptômes plutôt légers.

L' OMSOrganisation mondiale de la santé estime aussi que rien ne démontre que le variant peut déjouer les tests PCR existants.

Depuis jeudi dernier, date à laquelle l'Afrique du Sud a alerté le monde sur l'existence d'un nouveau variant, des cas ont été repérés dans 24 pays différents, toujours selon l' OMSOrganisation mondiale de la santé . Le Nigeria a toutefois indiqué mercredi avoir découvert un cas du variant sur son territoire remontant à octobre, renforçant l'hypothèse selon laquelle Omicron circule déjà depuis un moment dans le monde.

Depuis la semaine dernière, de nombreux pays ont annoncé le resserrement de leurs frontières, notamment en les fermant aux pays d'Afrique australe – dont l'Afrique du Sud où Omicron est déjà dominant – ou en imposant test et quarantaine aux voyageurs.

À ce titre, Ottawa a annoncé mardi que les voyageurs aériens venant de l'extérieur du Canada, à l'exception des États-Unis, devront désormais être testés à l'aéroport et s'isoler jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs résultats.

Par ailleurs, la France a annoncé mercredi qu'elle imposera désormais à tout voyageur provenant de l'extérieur de l'Union européenne de présenter le résultat négatif d'un test de dépistage effectué dans un délai de moins de 48 heures pour les personnes vaccinées et de moins de 24 heures pour celles qui ne le sont pas.

Les autorités françaises ont aussi indiqué que les vols en provenance de l'Afrique australe pourront reprendre dès samedi, à condition de suivre le nouvel encadrement imposé aux voyageurs étrangers.