Une dizaine de CPE en grève générale illimitée sur la Côte-Nord

Les employés de six centres de la petite enfance (CPE) à Sept-Îles, quatre à Baie-Comeau et un à Fermont, affiliés à la CSN, sont en grève générale illimitée.

Les négociations achoppent au sujet de la rémunération des employés de soutien.

La présidente du syndicat des travailleuses en CPECentre de la petite enfance de Sept-Îles, Stéphanie Tanguay rapporte que les employés de la Côte-Nord veulent faire entendre leurs voix.

Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

« Les travailleuses sont motivées à faire entendre au gouvernement que nous ne laisserions pas tomber cette négociation. » — Une citation de Stéphanie Tanguay, présidente du syndicat des travailleuses en CPE de Sept-Îles

On sait que c’est compliqué pour les parents, on trouve ça dommage. On ne veut jamais que les parents payent le prix de nos revendications. On a vu une multitude de parents qui nous ont appuyés dans les derniers jours.

Au Québec, ce sont 400 centres de la petite enfance touchés par cette grève d'environ 11 000 employés.

Les syndicats et le gouvernement du Québec ont négocié toute la journée mardi sans parvenir à une entente. Autant le premier ministre François Legault que la CSN affirme que les offres gouvernementales pour les éducatrices, une hausse de salaire allant jusqu’à 20 % du salaire, sont satisfaisants.