Des bornes de recharge électrique dans la plupart des aires ONroute d’ici l’été

Le ministre de l'Énergie Todd Smith et la ministre des Transports Caroline Mulroney feront l'annonce plus tard dans la journée. Chaque site sera équipé d’au moins deux chargeurs.

Les bornes de recharge payantes seront installées dans le cadre d'un partenariat appelé Ivy entre Hydro One et Ontario Power GenerationOntario Power Generation et ne seront pas directement financées par le gouvernement provincial.

Après l'arrivée au pouvoir du premier ministre Doug Ford en 2018, le gouvernement a cessé de construire un réseau de bornes de recharge publiques. Des agences et des entreprises sont alors intervenues pour répondre à une partie de la demande.

M. Ford a également annulé les rabais sur les véhicules électriques cette année-là, mais ces dernières semaines, il a parlé de vouloir faire de l'Ontario un leader dans la fabrication de véhicules électriques.

Des stations de recharge du Ivy Charging Network ont été installées dans des communautés de la route 11 au cours des dernières années, dont à Hearst. L'entreprise est un partenariat entre Ontario Power Generation et Hydro One. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les bornes de recharge de 17 des 23 stations ONroute le long des autoroutes 401 et 400 devraient être ouvertes d'ici l'été, et trois autres seront ouvertes d'ici la fin de l'année prochaine. Les aires de repos à Maple, Ingersoll et Newcastle sont en cours de rénovation et n'auront pas de bornes de recharge avant au moins deux ans.

Ce déploiement réduira les obstacles à la possession de véhicules électriques, soutiendra le marché croissant de la fabrication de véhicules électriques en Ontario, le secteur des minéraux essentiels et aidera à atteindre l'objectif de l'Ontario de construire au moins 400 000 véhicules électriques et hybrides d'ici 2030 , déclare le ministre Smith dans un communiqué.

Ressources naturelles Canada a accordé un prêt de 3,45 millions de dollars à Ivy pour le projet, ce qui correspond à 30 % du coût total des infrastructures.