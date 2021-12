Apprendre à apprécier son poids

Cette semaine de sensibilisation est organisée pour une dixième année par l’organisme ÉquiLibre.

La nutritionniste chef de projet pour l'organisme, Andrée-Ann Dufour-Bouchard, déplore que des commentaires négatifs sur le poids existent encore.

Souvent même si l’intention n’est pas négative, mais les impacts le sont. Nous sommes exposés à des modèles de beauté irréalistes, minces pour les femmes et musclés pour les hommes. Nous sommes quand même influencés par ces modèles qui représentent seulement 5 % des personnes dans notre société , explique Andrée-Ann Dufour-Bouchard.

Elle estime qu’il ne faut pas trop s'inquiéter de la prise de poids en pandémie.

« On sait qu'avec la pandémie, on a beaucoup parlé de poids. Il faut se détacher de cette pression. Il faut essayer de reprendre une certaine routine. » — Une citation de A Andrée-Ann Dufour-Bouchard, nutritionniste chef de projet chez ÉquiLibre

Elle estime qu’il faut porter attention aux adolescents.

Il y a beaucoup de pression. Il faut être à l’écoute de nos adolescents. Il est important de bien poser la question. Il faut réfléchir avec eux. Ce ne n’est pas notre tour de taille qui fait en sorte que les gens nous aiment, mais nos qualités soutient la nutritionniste.

Elle remarque que le poids affecte la vie de plusieurs personnes.

Il faut vivre notre vie et ne pas penser à toujours contrôler notre poids. On peut consulter des psychologues et se désabonner de comptes négatifs sur les réseaux sociaux. Il faut apprécier notre corps par ce qui nous permet d’accomplir , mentionne Andrée-Ann Dufour-Bouchard.

Le groupe Équilibre sera très actif de diverses façons au cours de cette semaine de sensibilisation.