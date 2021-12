Grève générale dans 35 CPE de l’Estrie

Malgré des négociations qui ont duré toute la journée, le syndicat et le gouvernement du Québec ne sont pas parvenus à une entente. À compter de mercredi, les CPECentre de la petite enfance touchés seront donc fermés jusqu’à nouvel ordre.

« Pour les parents, ça veut dire qu’il n’y a pas de service éducatif à l’enfance pour tous les CPE syndiqués CSN. Pour les travailleuses, ça veut dire faire du piquetage dehors au froid et ne pas avoir de salaire tant qu’on n’aura pas d’entente significative satisfaisante. » — Une citation de Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN

On a continué à négocier aujourd’hui, on a rencontré la partie patronale dimanche soir, après avoir avisé qu’avec notre mandat de grève, on allait déclencher la grève le 1er décembre. On espérait vraiment faire débloquer les choses , explique l’Estrienne Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

On a des avancées, mais pas nécessairement significatives, et la problématique des autres appellations d’emploi n’est pas réglée, donc on n’a pas le choix de procéder et de déclencher la grève générale illimitée, malheureusement , ajoute-t-elle.

Les augmentations proposées au personnel de soutien, comme les responsables de l’alimentation, sont en effet insuffisantes, selon le syndicat.

Présentement, les éducatrices, on comprend que c’est à peu près conclu. C’est 18 % sur trois ans. Pour les autres types d’emploi, on est entre le 6 et le 9,3 %, ce qui donnerait par exemple à une responsable en alimentation, malgré toutes les tâches qui lui incombent, au sommet de l’échelon, à peine 22,47 ou 22,59 $ de l’heure. C’est tout à fait insuffisant si on compare ce travail-là à quelque chose qui se fait dans le secteur public , soutient Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Les travailleuses en CPECentre de la petite enfance demandent aussi de régler d’autres problèmes, dont le ratio d’éducatrices par enfants.

En Estrie, les syndiqués ont voté en faveur de la grève générale illimitée à hauteur de 97 %, indique la FSSS-CSN.

Parents solidaires

Plusieurs parents rencontrés par Radio-Canada mardi soir se sont montrés solidaires envers les travailleuses. La grève amène cependant de nombreux problèmes logistiques.

Évidemment, on leur souhaite une amélioration des conditions, mais c’est très difficile pour les familles avec les situations au primaire, le confinement à la maison, les contacts dans les classes, la grève des CPECentre de la petite enfance , explique notamment Francesca Théberge, mère de deux jeunes enfants.

La grève représente un casse-tête pour certains parents, explique Francesca Théberge. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Moi, je travaille dans le réseau de la santé à l’hôpital et ce n’est pas évident. En contexte de COVID, on n’a pas accès nécessairement aux grands-parents pour garder non plus, c’est un casse-tête monumental , ajoute-t-elle.

Le syndicat sera à la table de négociations mercredi et jeudi pour tenter de régler l’impasse avec le gouvernement.

Avec les informations de Guylaine Charette