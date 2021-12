Début de la saison de pêche au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

La saison de pêche au homard dans les zones 33 et 34, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, commence mercredi.

Elle avait été retardée de quelques jours en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon un porte-parole du ministère fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Le pêcheur Roger LeBlanc, dont le bateau est amarré au quai de Meteghan, n’est toutefois pas convaincu de pouvoir prendre la mer mercredi matin.

Le temps n’est pas « setté » encore , dit-il. La sécurité en premier.

La pêche ouvre officiellement le 1er décembre 2021 à 7 h dans la zone 33 et à 8 h dans la zone 34. Photo : Radio-Canada

La pêche commerciale de ce secteur est la plus considérable et la plus lucrative au pays.

Elle a toutefois été marquée l'an dernier par de nombreuses tensions entre les pêcheurs autochtones et non autochtones.

Roger LeBlanc dit avoir confiance que la nouvelle ministre des Pêches, Joyce Murray, saura porter une oreille attentive aux défis de la région.

Avec les informations de Michèle Brideau