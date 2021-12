MLS: Rémi Roy fait sa marque avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre

Je suis impliqué dans tous les joueurs qui sont sur la liste : Matt Turner, Buksa... , lance Rémi Roy, bien assis dans son bureau à Foxborough, au Massachusetts.

Rémi Roy a été nommé directeur du recrutement et du personnel du Revolution de la Nouvelle-Angleterre en janvier 2018. C'était une promotion pour lui qui occupait le poste d'entraîneur des gardiens de but de cette organisation depuis 2010.

Tout au long de l'entrevue, il répète que c'est un travail d'équipe.

C'est lui qui a trouvé Matt Turner, le meilleur gardien de la MLSMajor League Soccer en 2021. Matt n'a pas été repêché, n'a pas joué dans une MLSMajor League Soccer Academy. Je l'ai invité après que j'ai vu sa vidéo , mentionne Roy. Son instinct ne l'a pas trompé.

Le Revolution a remporté le Supporter's Shield, pour avoir terminé en première position du circuit Garber avec 73 points (22 victoires, 5 revers et 7 parties nulles). C'est une saison historique.

On savait, cette année, qu'en ajoutant [certains] joueurs, on aurait une grosse saison , mentionne-t-il.

C'est un revirement de situation agréable depuis 2019, après des années de vaches maigres. La Nouvelle-Angleterre avait raté les éliminatoires de 2016 à 2018.

Je pense que c'est une continuité du travail des deux dernières années, un travail qui a commencé lorsque Bruce Arena a pris en charge comme directeur sportif , poursuit-il.

L'ex-entraîneur de l'équipe nationale des États-Unis a poussé le Revolution à la finale de la Conférence Est en 2020. Le titre de champions de la saison 2021 est un autre exemple de réussite.

Bruce Arena aurait pu écarter Rémi Roy à son arrivée, en 2019. Mais, il l'a inclus dans l'équipe de gestion.

« C'est certain que je suis reconnaissant de la confiance que l'équipe me donne. Ça fait 12 ans que je suis ici. Mais, c'est juste de travailler fort. Dans notre monde, il faut qu'on gagne. Alors que, c'est certain que maintenant qu'on gagne, ça m'aide! »

C'est vrai que c'est long pour rester dans la même équipe , dit Rémi Roy, Mais, je suis bien ici et je ne regarde pas à m'en aller.

Pour en arriver à ce point, Rémi Roy a trimé dur pour trouver les bons joueurs. Il lui faut toujours avoir une longueur d'avance.

Ça fait depuis juillet qu'on regarde pour janvier , raconte le recruteur. On essaye toujours de regarder de 6 mois à un an d'avance pour s'assurer qu'on a toujours des options.

« Avec l'avancement de la ligue, le recrutement devient de plus en plus important. Les équipes dépensent plus d'argent pour aller chercher des joueurs plus jeunes [que ceux] qu'on allait chercher avant. »