Grève générale illimitée dans les CPE de l’Outaouais

Depuis l’annonce de la grève la semaine dernière, les négociations ont malheureusement peu progressé , a expliqué Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS–CSN. Le gouvernement a finalement accepté de discuter de plusieurs points qu’il refusait d’aborder auparavant, mais l’écart entre nos positions demeure colossal et l’épineuse question de la rémunération du personnel de soutien est toujours dans une impasse.

Le syndicat a ajouté que si une entente est imminente quant à la rémunération des éducatrices, d’autres enjeux tels que les augmentations de salaire pour les autres titres d’emploi, les rations et la bonification du régime d’assurance collective en sont toujours au point mort.

Le gouvernement ne semble pas saisir toute l’étendue de la colère des travailleuses, qui ont voté en faveur de la grève générale illimitée à hauteur de 91 % ici dans la région , rappelle Najoua Zitouni, vice-présidente à la négociation et agente de litiges au Syndicat des travailleurs(euses) en centre de la petite enfance de l’Outaouais STCPEO - CSN.

« Plusieurs d’entre elles nous le disent, c’est la négo de la dernière chance. Si le gouvernement continue de refuser d’améliorer considérablement leurs conditions de travail, il y aura d’autres coupes de services par manque de personnel. » — Une citation de Najoua Zitouni, vice-présidente à la négociation et agente de litiges

Nous savons que chaque jour de grève amène des complications pour les parents et c’est fort dommage , a déploré Mme Zitouni. Dans les derniers jours, nous avons encore pu voir une multitude d’entre eux nous appuyer publiquement et c’est grandement apprécié par les travailleuses.

Leur appui nous aide à mettre de la pression sur le gouvernement pour que le conflit se règle dans les plus brefs délais et c’est ce que nous voulons tous et toutes , a-t-elle conclu.

La grève générale illimitée a été déclenchée mardi soir pour près de 400 centres de la petite enfance à travers le Québec. En Outaouais, ce sont 600 travailleurs qui sont en grève.