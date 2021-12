Émile Bilodeau et Paul Piché, passeurs du 39e Festival en chanson de Petite-Vallée

L’organisation du Festival en chanson de Petite-Vallée a dévoilé un aperçu de sa programmation et l’identité des deux passeurs de 2022. Il s'agit d'Émile Bilodeau et de Paul Piché.

Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson, aimait l’idée de voir deux générations se côtoyer. Il y a une certaine filiation entre Paul Piché et Émile Bilodeau, explique-t-il. On dirait le même gars qui arrive 40 ans après. On a affaire à deux artistes impliqués dans les causes qu’ils défendent, toujours fougueux et généreux sur scène, et qui ont un don indéniable pour le ralliement.

« Ça va être le fun d’avoir ces deux personnes qui ont de l’énergie et qui nous disent « nous on s’en va par en avant. On va faire un Québec meilleur et on va mener une vie meilleure. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson

Les deux auteurs-compositeurs-interprètes seront célébrés tout au long de la première fin de semaine du festival.

Chacun présentera son spectacle et leurs répertoires respectifs seront à l’honneur lors du traditionnel spectacle hommage. De nouveau, la Petite École de la chanson ralliera des centaines d’enfants gaspésiens.

La chorale de l'École en chanson du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2018 (archive) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Optimisme mais prudence

Du 29 juin au 9 juillet, quelque 60 spectacles seront proposés aux festivaliers. Par prudence, en raison de l'instabilité générée par la pandémie de COVID-19, la programmation n'est pas encore complètement déterminée.

« Il y a eu tellement de spectacles reportés, il faut se faufiler à travers ça. En plus on n’est pas encore convaincus que le monde va vouloir se corder tant que ça alors on se garde une petite gêne. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson

Toutefois, l’organisation souhaite satisfaire tous les publics. Elle confirme pour le moment la présence d’Original Gros Bonnet, de Paul Daraîche et de Renée Martel, ainsi que celle des trois stars des années 1980, Marie-Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan.

Le Festival en chanson renouvellera le concept des marées en réunissant deux autres collectifs d’artistes aux horizons musicaux multiples dans le cadre de spectacles exclusifs.