Les libéraux ontariens promettent d’abolir les arrêtés ministériels de zonage

M. Del Duca, qui s'exprimait sur le site de la Fonderie Dominion, a déclaré que le gouvernement de Doug Ford a utilisé les AMZarrêtés ministériels de zonage pour favoriser le développement en dépit des souhaits des communautés locales.

Il a ajouté que l'utilisation des AMZarrêtés ministériels de zonage par M. Ford a été imprudente et irresponsable . Selon lui, M. Ford a émis 57 AMZarrêtés ministériels de zonage en un peu plus de trois ans.

Le gouvernement Ford a défendu son utilisation des ordonnances de zonage en affirmant qu’il s’agissait d’un moyen d'accélérer des projets de développement qui sont nécessaires pour réduire le coût croissant du logement en Ontario et construire de nouvelles routes et autoroutes pour réduire la congestion routière.

Mais M. Del Duca affirme que les gouvernements précédents les utilisaient comme un outil de dernier recours.

Doug Ford a plutôt choisi d'utiliser les AMZarrêtés ministériels de zonage comme une arme de première instance pour récompenser certaines personnes qui n'ont pas besoin de l'aide du gouvernement , a déclaré M. Del Duca mardi.

Nous allons supprimer le pouvoir d'ordre de zonage du ministre. [...] L'abus et la mauvaise utilisation de ce pouvoir par Doug Ford ont montré très clairement que ce n'est plus le mécanisme qui nous aidera à construire les communautés dont nous avons besoin.

Les libéraux de l'Ontario remplaceraient les AMZarrêtés ministériels de zonage par quelque chose de plus transparent et de plus restreint, a-t-il dit. Le parti consulterait les communautés et ne passerait pas outre leurs souhaits, a-t-il ajouté.

M. Del Duca a déclaré que les libéraux n'accéléreraient que les projets provinciaux essentiels, comme les logements abordables, les maisons de soins infirmiers sans but lucratif et les agrandissements de sites du patrimoine naturel.

Ces projets seraient assortis de consultations et d'examens judiciaires obligatoires pour garantir que la province respecte les protections environnementales, a-t-il ajouté.

Les prochaines élections générales de l'Ontario auront lieu le 2 juin 2022 ou avant.

Avec des informations de CBC News