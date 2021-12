Des cliniques de vaccination sans-rendez-vous les fins de semaine dans l’est ontarien

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ouvre des cliniques sans rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 des enfants de 5 à 11 ans et les membres de leur foyer , explique-t-on dans un communiqué envoyé mardi en fin de journée.

Cela inclut les enfants de 12 à 17 ans qui n’ont pas été vaccinés et les membres de la famille qui n’ont pas reçu leur deuxième dose après la période d’attente requise.

Liste des cliniques sans rendez-vous : Seaway District High School

Russell High School

École secondaire catholique régionale de Hawkesbury

Char-Lan District School

St. Lawrence Secondary School

École secondaire catholique L'Escale

Pour recevoir le vaccin, l’enfant doit fréquenter une école des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, des Comtés unis de Prescott-Russell, de la ville de Cornwall ou d'Akwesasne.

Maintenant que l’utilisation du vaccin Pfizer a été approuvée pour les enfants de 5 à 11 ans, nous nous efforçons de faciliter le plus possible la tâche des parents de faire vacciner leurs enfants et les autres membres de leur ménage , a expliqué le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario . Je suis certain que bien des familles trouveront commodes ces cliniques sans rendez-vous de fin de semaine.

Il est toujours possible de faire vacciner son enfant dans l’une des cliniques communautaires du territoire, mais sur rendez-vous seulement.