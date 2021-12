Hydro-Québec finalise un contrat de 30 G$ US avec l’État de New York

Le contrat entre Hydro-Québec et l’État de New York pour acheminer de l'électricité québécoise à la Grosse Pomme a été finalisé mardi et soumis pour approbation finale. Grâce à la publication du contrat d’une durée de 25 ans, il est maintenant possible d’estimer les revenus potentiels pour la société d’État à près de 30 milliards $ US pendant cette période.

À première vue, ce contrat d’exportation – le plus important de son histoire – semble beaucoup plus élevé que celui de 10 milliards sur 20 ans avec le Massachusetts, mais la rentabilité des deux projets serait au bout du compte comparable .

Hydro-Québec explique qu’elle devra assumer les coûts de transport de son énergie aux États-Unis, contrairement au Massachusetts où la transmission fait l’objet d’un autre contrat avec un partenaire américain.

D’après le contrat rendu public, l’État new-yorkais déboursera 9,75 cents US le kilowattheure à l’an 1, montant qui augmentera graduellement par la suite. En Nouvelle-Angleterre, le prix a été fixé à 5,15 cents US le kilowattheure pour la première année.

En vertu de son entente contractuelle, Hydro-Québec soutient ne pas pouvoir dévoiler le coût de transport qu’elle devra assumer et payer à son partenaire américain Transmission Developers.

Parler des revenus associés au contrat de New York avec ceux du Massachusetts, c’est de comparer des pommes avec des oranges, souligne la porte-parole Lynn St-Laurent. Les revenus avec New York incluent l’énergie, la puissance [capacité disponible en cas de besoin l’été] et le transport.

La ligne électrique, la Champlain Hudson Power Express (CHPE), sera nettement plus coûteuse à construire puisqu’elle sera enfouie de bout en bout sur une distance de 545 kilomètres aux États-Unis, dont une bonne partie sous le lac Champlain. L’enfouissement coûte généralement de trois à quatre fois plus cher que la construction d’une ligne électrique aérienne.

Les 1250 mégawatts attendus lors de sa mise en service complète en 2025 correspondent à la consommation de plus d’un million de foyers.

Prix de l’électricité payé par les clients résidentiels : Montréal : 7,39 cents le kilowattheure

Toronto : 13,43 cents le kilowattheure

Boston : 31,82 cents le kilowattheure

New York : 32,88 cents le kilowattheure Source : Hydro-Québec

Un blocage est-il possible?

Présentement en Nouvelle-Angleterre, la construction de la ligne électrique aérienne est dans une impasse depuis un référendum des citoyens du Maine qui se sont prononcés en faveur de l’arrêt des travaux.

Pour ce qui est de la CHPE, Lynn St-Laurent d’Hydro-Québec affirme que le projet a reçu l’ensemble de ses permis pour commencer sa construction et qu’il n’y a pas de loi référendaire dans l’État de New York .

Suivant la finalisation du contrat entre Hydro-Québec et New York, celui-ci a d’ailleurs été soumis pour approbation finale à la Commission des services publics de l’État de New York et fera l’objet d’une consultation jusqu’au 7 février 2022. Une fois cette dernière étape terminée, la construction pourrait débuter dès l’année prochaine.

« On s’attend à ce que des opposants déposent des mémoires faisant état de leurs doléances ou arguments contre le projet. [...] Je ne veux pas dire qu’on n’entendra pas de bruits sur la ligne, mais on a complété un processus rigoureux et exhaustif. » — Une citation de Lynn St-Laurent, porte-parole d'Hydro-Québec

Hydro-Québec avance que le projet entraînera des retombées sociétales équivalentes à 7,4 milliards $ US pour l’ensemble de l’État de New York grâce à des impacts positifs pour la santé. L’énergie renouvelable québécoise permettrait de réduire les émissions de carbone au sein du territoire de 37 millions de tonnes, ce qui se compare au retrait de plus d’un demi-million de voitures.

Quant aux retombées économiques, elles sont évaluées à 3,5 milliards $ US, et se rapportent entre autres à la création de 1400 emplois pendant la phase de construction et à nouvelles recettes fiscales.

Contrat avec New York Énergie, puissance et transport

10,4 térawattheures/année

Puissance de 1250 mégawatts

Durée de 25 ans

Revenus de 30 milliards $ US

Prix à l’an 1 : 9,75 ¢ US/kilowattheure

Prix à l’an 25 : 17,63 ¢ US/kilowattheure

Ligne électrique sous-fluviale et souterraine de 545 kilomètres en sol américain

Contrat avec le Massachusetts Énergie seulement

9,45 térawattheures/année

Puissance de 1200 mégawatts

Durée de 20 ans

Revenus de 10 milliards $ US

Prix à l’an 1 : 5,15 ¢ US/kilowattheure

Prix à l’an 20 : 8,24 ¢ US/kilowattheure

Ligne électrique aérienne de 233 kilomètres en sol américain