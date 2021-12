Fort achalandage et saison fertile en travaux au parc national Forillon

La direction du parc national Forillon tire un bilan très positif de la saison 2021. Le parc a enregistré le plus fort achalandage de visiteurs des 20 dernières années. Cette saison se démarque également par un nombre exceptionnel de projets en conservation, nature et culture.

Plus de 181 000 visiteurs ont fréquenté le parc, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2019.

Une cinquantaine de projets

Ç’a été une grosse année, non seulement en raison de l'achalandage, mais aussi parce que nous avons mené une cinquantaine de projets de conservation projets de conservation, nature et culture, explique Mathieu Côté, gestionnaire de la conservation des ressources au parc national Forillon. Normalement on parle d’une trentaine de projets.

Cure de jeunesse pour les fenêtres du magasin général Hyman & Sons Photo : Parcs Canada

L'étude de l'impact de la circulation routière sur les animaux figure parmi ces projets. La traversée des routes peut être périlleuse pour les animaux, constate-t-il. Nous avons récolté des données qui nous ont permis de documenter trois secteurs en particulier.

L'impact de la circulation routière sur les animaux a été documenté cet été. Photo : Parcs Canada

On associe la plupart du temps les collisions avec les animaux sur la route avec les orignaux mais, selon le gestionnaire, bien d’autres espèces en sont victimes comme les salamandres, les grenouilles, les écureuils et les renards.

L’étude, dont les résultats sont à publier, a permis d’identifier d’identifier les points plus sensibles pour pouvoir mieux intervenir.

La vitesse est la principale cause de ces collisions.

Nous allons agir pour sensibiliser les utilisateurs avec une nouvelle signalisation, mentionne Mathieu Côté. On pourra aussi favoriser le passage des animaux en installant une sorte de tablette sur le côté des ponceaux pour que les animaux, les plus petits du moins, puissent traverser sans danger.

Entretien des lieux de recueillement

L'équipe a aussi travaillé à la conservation des cinq cimetières patrimoniaux. Ils ont une valeur historique importante, souligne Mathieu Côté. Ce sont des points d'ancrage pour des familles qui ont déjà occupé le parc .

Minutieux travail pour nettoyer les pierres tombales dans l'un des cinq cimetières du parc. Photo : Parcs Canada

Il s’agissait de replacer les monuments tombés et de nettoyer ceux qui étaient envahis par le lichen.

L’éradication d’une plante appelée renouée du Japon a aussi fait partie des travaux, tout comme l’inventaire des colonies de castors par voie aérienne en novembre.

La renouée du Japon, une espèce envahissante qui prend la place des espèces indigènes, a été enlevé au maximum cet été. Photo : Parcs Canada

Tous ces projets ont permis l’embauche de plusieurs étudiants qui se sont joints à l’équipe régulière.