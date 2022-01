L’appelant de chasse, une œuvre canadienne à découvrir

Les appelants, des œuvres de bois sculptées à la main, sont uniques et font partie d’une longue tradition en Amérique du Nord. On en trouve une collection permanente au Manitoba, plus précisément au centre d'interprétation du marais Oak Hammock.

Cette boîte contient des outils traditionnels pour sculpter des appelants en bois. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Une tradition qui remonte à loin

De loin, on pourrait s’y méprendre. On dirait de vrais canards! Il faut dire que ces sculptures de bois sont en fait des appâts utilisés par les chasseurs pour attirer leurs proies. Les premiers appelants ont été fabriqués par les Premières Nations à partir de branches ou de quenouilles. Des pièces vieilles de 2000 ans ont été découvertes en Arkansas.

Ces objets sont devenus très populaires quand les chasseurs ont délaissé le gibier pour les canards et les oies. La fabrication s’est accrue pour la chasse commerciale.

On pouvait voir des lacs avec des milliers d’appelants pour attirer les canards. Maintenant, c'est surtout pour la chasse de loisir ou pour le sport , explique le coordonnateur du marketing et des communications au marais Oak Hammock, Jacques Bourgeois.

Jacques Bourgeois décrit la collection d'appelants du marais Oak Hammock. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

La fabrication

L’appelant comporte normalement un corps, une tête et une quille. Les modèles plus anciens comportaient moins de détails, mais avec le temps, les sculpteurs ont perfectionné leur technique pour créer des canards plus réalistes. Il est plutôt rare de trouver des pièces symbolisant les canards en plein vol.

Vu l'engouement pour ces objets, le marais Oak Hammock offre chaque année un atelier de trois jours pour les amateurs qui aimeraient fabriquer leur propre appelant. Tous les matériaux sont fournis.

Une pièce de l'artiste Ray Minaudier est exposée dans une collection d'appelants. Photo : Radio-Canada

Objet utilitaire ou œuvre d’art?

L’exposition du marais Oak Hammock compte plus de 250 leurres sculptés à la main par des artistes canadiens, dont certaines du sculpteur de Saint-Claude Ray Minaudier, qui datent des années 1990, ainsi qu'un leurre de Duncan Ducharme, un sculpteur de Saint-Ambroise, fabriqué vers 1950.

Certaines pièces sont célèbres pour avoir été utilisées par le prince de Galles lors d’une chasse "VIP" au marais Delta, au Manitoba, il y a plus d’un siècle , raconte Jacques Bourgeois.

L’appelant de chasse est aujourd’hui un objet convoité. Le Britanno-Colombien Peter Brown a récemment donné une partie de sa collection à l’organisme Canards illimités et certaines de ces œuvres sont exposées au marais Oak Hammock. Parmi les appelants exposés, certains peuvent valoir des milliers de dollars.

La collection d'appelants du marais Oak Hammock compte aussi de petits appelants miniatures. Photo : Radio-Canada / ge

Chaque année, des collectionneurs manitobains organisent une compétition et décernent des prix aux plus beaux appelants. Les critères sont la façon dont il flotte sur l’eau, les détails, la ligne de couteau, la forme et la finition en peinture.