Le Phœnix de Sherbrooke organise son premier match de la Fierté

Le Phœnix de Sherbrooke tiendra son tout premier match de la Fierté samedi soir. Le but de l’événement est d’éduquer les joueurs et le public quant à l’importance de l’inclusion.

Ça vient plus loin que juste l’organisation [du Phoenix], il y a aussi la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , la ligue canadienne qui tiennent toujours à s’impliquer. Avec la notoriété et les joueurs qui sont des modèles, c’est important de trouver des façons de s’impliquer dans la communauté et de pouvoir passer des messages , explique Annie St-Amand, directrice des communications et du marketing du Phœnix de Sherbrooke.

« Vouloir faire un match de la fierté, c’est vraiment une façon pour nous d’éduquer les gens sur l’inclusion [...] et de faire comprendre que peu importe ton orientation sexuelle, tu peux faire le sport que tu veux. Si tu veux jouer au hockey, tu peux jouer au hockey. » — Une citation de Annie St-Amand, directrice des communications et du marketing du Phœnix de Sherbrooke

C’est vraiment d’y aller sur l’éducation. De plus en plus, je pense que notre société est rendue là, mais il y a encore du chemin à faire, et si le Phœnix peut faire sa part, on est contents de pouvoir le faire , ajoute-t-elle.

Implication d'organismes de la région

Cinq organismes dévoués à la communauté LGBTQ+ de la région, dont GRIS Estrie et TransEstrie, seront aussi présents lors du match. Il va y avoir une présentation sur le tapis rouge. On a invité leurs membres aussi. On est très heureux de leur collaboration et de leur offrir cette visibilité-là , souligne Annie St-Amand.

Le drapeau arc-en-ciel sera à l'honneur toute la soirée. Les joueurs, pendant la période d’échauffement, vont porter le ruban arc-en-ciel sur leur hockey. Pendant le match, on va trouver aussi comment en avoir sur les bâtons des joueurs. [...] On a aussi invité les organismes présents à porter des drapeaux et à s’afficher , indique la directrice des communications.

Des t-shirts du Phœnix aux couleurs de la Fierté seront aussi vendus sur place et les profits seront versés aux organismes LGBTQ+ présents.

Le match pourra accueillir environ 4000 spectateurs. Des billets sont en vente sur le site web du Phœnix.