La neige est arrivée avant des motoneiges commandées au printemps

Selon les commerces, entre 5 % et 20 % des motoneiges déjà achetées tardent à arriver en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

La neige qui a commencé à tomber au cours des derniers jours sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean aiguise la patience des motoneigistes qui attendent leur nouvel engin.

Les clients nous appellent régulièrement, confirme la copropriétaire chez Évasion Sport, Pascaline Girard. Ils posent beaucoup de questions. On donne l'information qu'on a de la part de nos fabricants, mais malheureusement, on n’a pas de façon de construire un véhicule ici, donc on est juste l'intermédiaire dans tout ça.

Les motoneigistes pourraient recevoir leur commande seulement au début de 2022.

Les inventaires sont épuisés, ajoute Johnny Tremblay chez Gobeil Équipement. Donc on produit presque à mesure que les pièces rentrent. C'est vraiment ça le gros problème, le nerf de la guerre pour les montages de motoneiges.

Pièces manquantes

Dans certains cas, ce sont des pièces, comme des puces pour les moteurs, qui sont manquantes.

La pénurie pourrait entraîner des retards dans les réparations des motoneiges cet hiver.

On le voit déjà dans nos commandes de pièces. On ne parle plus de quatre à cinq jours pour avoir une pièce. On peut parler de semaines facilement, indique Johnny Tremblay. La saison commence.

Le commerçant souligne que dans certains cas, les motoneigistes n’auront d’autre choix que de se tourner vers les motoneiges usagées pour remplacer un véhicule endommagé durant la saison.

Avec les informations de Louis Martineau