Grève générale confirmée dans environ 400 CPE du Québec

Les syndicats et le gouvernement du Québec ont négocié toute la journée mardi sans parvenir à une entente.

Autant le premier ministre François Legault que la CSNCSN affirment que les offres gouvernementales pour les éducatrices, une hausse de salaire allant jusqu’à 20 % du salaire, sont satisfaisantes. On est très près d'une entente sur les éducatrices en garderie. Là où il y a un problème, c'est concernant les employés de soutien. Là, la demande est disproportionnée par rapport à ce que nous on offre , a répété M. Legault mardi après-midi.

Plus de 92 % des employés en CPECentre de la petite enfance ont néanmoins voté pour la grève générale illimitée pour appuyer leurs collègues au secrétariat, en cuisine, à l’entretien ménager et tous les autres corps de métier nécessaires au bon fonctionnement des CPECentre de la petite enfance . Dans leur cas, la présidente du syndicat pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches rappelle que les hausses salariales offertes par le gouvernement sont moins généreuses que pour les éducatrices.

présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses en CPE de Québec-Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada

« Les éducatrices, c'est 85 % des travailleurs dans un CPECentre de la petite enfance et elles ont voté massivement pour dire : "C'est pas vrai, on a besoin d'eux et on sait ce qu'il va se passer, ils vont quitter." » — Une citation de Mélanie Pelletier, présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses en CPE de Québec-Chaudière-Appalaches CSN

Loi spéciale

Mélanie Pelletier met en garde le gouvernement, qui pourrait être tenté de voter une loi spéciale pour mettre fin au conflit si les négociations tardent à aboutir.

Elle s’attend à un exode des travailleurs en CPECentre de la petite enfance si le gouvernement opte pour enfoncer un règlement dans la gorge des employés. Pour les parents, c'est pas juste quelques jours, quelques semaines que le CPECentre de la petite enfance va être fermé, ça va être à long terme.

Les employés en CPECentre de la petite enfance affiliés à la Centrale syndicale du Québec se sont eux aussi dotés d’un mandat de grève générale illimitée. Aucune date de débrayage n’a encore été annoncée de leur côté.

Quels CPE Centre de la petite enfance sont en grève? Ci-bas, vous trouvez la liste complète des CPECentre de la petite enfance affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux qui doivent tomber en grève mercredi matin. Ils sont classés d’abord par ville, puis en ordre alphabétique.