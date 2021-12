Perles et bouleau, Evelyne Lessard explore ses racines métisses à travers l’art

C'est un morceau d’écorce de bouleau trouvé en forêt qui a incité l’artiste Evelyne Lessard à se lancer dans la fabrication de boucles d’oreilles. Ce nouveau chapitre artistique de sa vie lui permet aussi d’explorer et d’affirmer son héritage métis.

Le goût de créer

De petits anges, des bracelets, des boucles d’oreilles et des médaillons sont installés sur une table au centre de la cuisine chez Evelyne Lessard. L’artiste métisse a aussi préparé sa table de travail. Et accrochés au mur se trouvent un capot et une veste, qu’elle a cousus elle-même il y a un moment déjà. Tous ces beaux objets ont une chose en commun : ils sont ornés de perles aux couleurs variées.

La collection d'oeuvres d'Evelyne Lessard comprend des boucles d'oreilles, des bracelets, des anges et des tuques. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Son aventure artistique a commencé il y a bien longtemps, avec la couture de vêtements pour des collectes de fonds à la paroisse Précieux-Sang. Mais c’est après avoir trouvé une belle pièce plate d’écorce de bouleau dans la forêt qu'Evelyne Lessard a eu l’idée de fabriquer des boucles d’oreilles.

Je n'étais pas prête à la brûler. Je l’ai gardée pendant quelque temps. Et puis, j’ai su que j’allais faire des boucles d’oreilles.

Depuis, ses petits-enfants lui apportent chacun à son tour des morceaux d'écorce qui s’accumulent dans une boîte en attendant qu'elle les transforment en bijoux.

La base de la boucle d'oreille est une forme géométrique découpée dans de l'écorce. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Choisir le bon côté de l’écorce

Evelyne utilise deux techniques, soit des boucles fabriquées sur de l’écorce mince et montées sur du carton, ou simplement à partir de bouleau plus épais.

Pour montrer comment elle s'y prend en utilisant la deuxième technique, elle choisit une pièce en prenant soin de bien placer le grain à l’horizontale. Puis, elle découpe deux formes géométriques identiques. Elle enfile les perles de son choix sur la tige. Pour terminer, elle assemble les anneaux et appose le crochet. Si la technique est plutôt simple, c’est le processus complet qui est important pour la Métisse. C'est pour elle un moment pour réfléchir et se reconnecter avec ses racines.

Une boucle d'oreille en bouleau et en perles. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Elle explique que c’est la branche maternelle de sa famille, les Laroche, qui étaient Métis, mais que sa mère n’en parlait pas trop. Evelyne a récemment commencé à explorer cet héritage et à lire des choses sur l’histoire et les traditions des Métis. La fabrication de bijoux s’insère tout naturellement dans cette démarche.

L'épingle à cheveux fabriquée par Evelyne Lessard pour les événements de la Brigade de la Rivière Rouge. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Elle essaie d’entrer en contact avec des personnes qui savent davantage c’est quoi être Métis , dont les membres de la Brigade de la Rivière Rouge, à Winnipeg. Evelyne a aussi fabriqué son épingle à cheveux en choisissant un motif métis par excellence : une fleur.

C’est ma pièce personnelle. Je la porte quand on fait de choses avec la Brigade et pour des événements [du Festival du Voyageur NDLR] comme le Festin du Bourgeois ou le Grand Rendez-vous , explique l'artiste.

L'artiste Evelyne Lessard crée des bijoux en écorce de bouleau et de perles. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Artiste et grand-mère métisse

Comme elle le faisait auparavant avec ses élèves à l’École Lavallée, elle encourage le bricolage et la créativité sous toutes ses formes chez ses petits-enfants. La retraite lui a aussi permis de consacrer plus de temps à son art. Étant aussi active dans la Brigade de la Rivière Rouge, l’univers des Voyageurs et des Métis fait partie intégrante de sa vie.

D’ailleurs, Evelyne n’a pu s’empêcher de décorer sa chope officielle et celle de son mari avec des bracelets en perles. Artiste un jour, artiste toujours!