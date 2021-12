Ce tableau présente de fausses données sur les décès liés à la COVID-19

Un tableau qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux suggère qu’il n’y a eu aucun décès dû à la COVID-19 chez les 0 à 29 ans au Québec, alors qu’il y en a eu 11 depuis le début de la pandémie. Des internautes s’en servent entre autres dans le but de remettre en question la vaccination des enfants et des jeunes adultes.

Le tableau, créé par un bénévole du Parti conservateur du Québec (PCQ), puis partagé des centaines de fois sur Facebook et Twitter, présente le nombre de décès par groupe d’âge, divisé selon le nombre de problèmes de santé préexistants – ou comorbidités – qu’avaient les personnes décédées. Il dit citer des statistiques de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et fournit même un lien vers sa source, la page  (Nouvelle fenêtre) Conditions médicales préexistantes et COVID-19 du site web de l’Institut  (Nouvelle fenêtre) .

Lorsqu’on consulte le site web de l’INSPQ, on se rend compte que plusieurs des catégories rapportent le nombre de décès dans plusieurs parties du tableau qui concernent les 0 à 29 ans en indiquant n.d. au lieu d’un chiffre. Dans le tableau qui circule sur les réseaux sociaux, ces n.d. sont remplacés par des 0 , alors que ce n’est pas ce que veut dire n.d. dans le contexte, selon la note en bas de page, qui va comme suit :

n.d. Le nombre de décès et le pourcentage ne sont pas diffusés lorsque le nombre de décès est inférieur à 5 ou lorsqu'il est possible de les déduire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le tableau de l'INSPQ sur lequel se base l'image virale. La note en bas de page explique que « n.d. » signifie inférieur à 5, et non zéro. Photo : INSPQ

Une autre page du site de l’INSPQ  (Nouvelle fenêtre) , qui présente des statistiques plus détaillées, indique qu’il n’y a eu aucun décès chez les 0-9 ans, 2 décès chez 10-19 ans, et 7 décès chez les 20-29 ans, en date du 29 novembre au Québec. C’est simplement parce qu’il y a eu moins de 5 décès par catégorie lorsqu’on les subdivise en nombre de morts, selon le nombre de comorbidités, qu’elles n'apparaissent pas dans l’autre tableau de l’INSPQ.

Selon la conseillère en communication de l’INSPQ, Isabelle Girard, l’Institut ne diffuse pas les nombres en bas de 5, en raison d’une règle de risque de divulgation de renseignements personnels . Selon elle, cela ciblerait trop précisément certaines personnes décédées, car cela permettrait de les identifier.

Le Parti conservateur du Québec se défend

Contactée par les Décrypteurs, la présidente de la Commission des communications du PCQ, Véronique Gagnon, se défend en soulignant que cette information n’est pas claire sur le site de l’INSPQ .

Les 29 ans et moins représentent tout de même une infime proportion de tous les décès de la COVID-19 , allègue par ailleurs Mme Gagnon par courriel. Ça se rapproche plus de 0 % que de 1 % (0,02 % chez les 10-19 et 0,08 % chez les 20-29 ans). L’essence de notre message demeure valide.

Dans ces circonstances, qualifier notre publication de "fausse", alors qu’il s’agit d’une erreur de transcription de donnée de bonne foi qui n’affecte pas le portrait global de la situation et ne fait pas varier le résultat de manière significative en termes de pourcentage, serait de mauvaise foi , a-t-elle ajouté.

Le tweet du PCQ qui incluait le tableau a été retiré quelques minutes après notre communication avec le parti dans le cadre de cet article. L’image de la publication Facebook a été remplacée par une capture d’écran d’un diagramme à bandes tiré du site de l’INSPQ  (Nouvelle fenêtre) qui montre le nombre de décès par groupe d’âge, où le nombre de morts chez les 39 ans et moins n’est pas visible étant donné l’échelle utilisée.

Le diagramme à bandes qui a remplacé le tableau dans la publication du PCQ. Photo : INSPQ

Questionnée pour savoir si cette nouvelle image était trompeuse parce qu’elle donnait l’impression qu’il n’y avait aucun décès chez les 39 ans et moins, Mme Gagnon a répondu qu’on dirait que c’est zéro parce que proportionnellement aux autres tranches d’âge c’est un chiffre très très petit . Pour valider le chiffre exact nous référons les gens au site de l’INSPQ dans la publication un hyperlien [sic].

Utilisé pour remettre en question la vaccination des jeunes

Le tableau a été republié par des internautes dans le but de remettre en question la vaccination des enfants et des jeunes adultes.

Il est important de rappeler qu’outre les décès survenus, plusieurs jeunes ont été hospitalisés après avoir contracté la COVID-19 au Québec, bien que les hospitalisations soient beaucoup plus fréquentes chez les personnes plus âgées. Selon l’INSPQ, en date du 29 novembre, il y a eu depuis le début de la pandémie :

260 hospitalisations chez les 0-9 ans

172 hospitalisations chez les 10-19 ans

755 hospitalisations chez les 20-29 ans

Parmi celles-ci, il y a eu :

45 hospitalisations aux soins intensifs chez les 0-9 ans

26 hospitalisations aux soins intensifs chez les 10-19 ans

136 hospitalisations aux soins intensifs chez les 20-29 ans

Les vaccins contre la COVID-19 diminuent de manière importante les risques de maladie grave et de décès liés à la maladie, en plus de diminuer les risques d’infection et de transmission. Aucun Canadien en bas de 29 ans n’est décédé en raison du vaccin contre la COVID-19 et 6 décès ont été formellement liés à l’administration du vaccin à vecteur viral AstraZeneca, qui provoque de rares cas de thrombose.