La joueuse de tennis Bianca Andreescu lancera bientôt un livre jeunesse

La joueuse de tennis Bianca Andreescu a visiblement plusieurs cordes... à sa raquette! En mai, elle publiera Bibi's Got Game, un livre pour enfants dans lequel il sera question de tennis, de méditation et de persévérance.

Co-écrit avec Mary Beth Leatherdale, Bibi's Got Game raconte l'histoire d'une jeune fille énergique qui adore jouer au tennis.

Lorsque elle doit s’arrêter pour cause de blessure, Bibia a le cœur brisé et commence à douter d'elle-même. Grâce aux encouragements de sa mère et de son chien Coco, Bibi apprend à méditer, à se concentrer sur ce qu'elle peut changer et à dépasser le doute.

Par voie de communiqué de presse, la joueuse ontarienne a indiqué qu'elle voulait avec ce livre soutenir la santé mentale des jeunes qui font face à des défis.

Je voulais vraiment créer quelque chose qui soit universel, passe des messages intemporels sur l'importance de la famille (à la fois humaine et animale) et attire l'attention sur l'importance de notre propre santé mentale lorsque l'on fait face à des défis, que ce soit dans des compétitions sportives ou ailleur s, a déclaré l'athlète de 21 ans.

« J’ai commencé à songer à écrire Bibi's Got Game il y a quelques années quand je me suis mise à penser comment transmettre les conseils et les outils qui m’ont aidée en tant que jeune athlète. » — Une citation de Bianca Andreescu

Illustré par Chelsea O'Byrne, le livre, qui n'est pour l'instant pas traduit en français, sera publié le 31 mai 2022.