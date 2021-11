Un temps des Fêtes vital pour les commerçants

Le gérant du centre commercial CF Market Mall à Calgary, Darren Milne, dit que les consommateurs sont au rendez-vous cette année.

Nous avons vu une hausse significative du trafic dans nos centres commerciaux ce dernier mois, incluant dans la dernière semaine avec le week-end du Vendredi fou. Nous sommes optimistes pour la période des Fêtes , dit-il.

Darren Milne ne se fie pas seulement à ce qu’il voit et constate dans son centre commercial. Il s’appuie aussi sur un sondage réalisé en octobre par le Conseil canadien du commerce de détail qui montre que les Canadiens entendent dépenser plus cette année, soit 792 $ en moyenne, comparé à 693 $ l’an passé.

Le sondage indique aussi que les Canadiens comptent faire 63 % de leurs achats en magasin et 37 % en ligne, en comparaison de 58 % et de 42 % respectivement en 2020 .

Nous ne sommes pas encore certains que nous allons atteindre des niveaux d’achalandage prépandémique, mais le trafic a vraiment augmenté , ajoute Darren Milne.

Le nombre de consommateurs est assez proche des niveaux prépandémique. Pour les ventes, ça dépend des mois. Certains s'approchent ou excèdent les niveaux prépandémiques de 2019. Tous ces indicateurs sont de très bons signes que Noël s’annonce bien cette année , dit Darren Milne.

D'après lui, les détaillants dans les centres commerciaux de Cadillac Fairview, dont Market Mall, ont connu quelques problèmes mineurs d’approvisionnement, mais aucun retard majeur, malgré les retards occasionnés par la COVID-19 et les inondations en Colombie-Britannique.

Petits commerces en situation plus précaire

La directrice de l’Association des commerçants du Vieux-Strathcona, Cherie Klassen, est aussi optimiste, mais elle constate que les effets de la pandémie se font encore sentir.

Nous sommes optimistes. La fin de semaine dernière, nous avons relancé notre événement d’hiver Winter Whyte Light Up après une année de pause. Il y a eu beaucoup de monde, environ 5000 personnes, et c’était notre première fin de semaine pour lancer la saison du magasinage de Noël , dit-elle.

L’Association prévoit des événements tout le mois de décembre pour continuer à attirer le public.

Nous sommes encore loin de l’achalandage à nos niveaux prépandémiques. Beaucoup de commerçants touchent encore des aides gouvernementales et le magasinage en ligne a augmenté , dit-elle.

Elle souhaite que le public prenne conscience de l’impact à magasiner localement.

Pour chaque dollar dépensé dans un magasin local et indépendant, 65 cents de ce dollar reste dans la ville, mais si vous achetez en ligne ou dans un grand détaillant, seulement 15 cents restent ici. Si on veut que notre économie récupère et que les artères commerciales comme l’avenue Whyte survivre et soit vibrante, il faut les soutenir , estime Cherie Klassen.

Le directeur de l’Association des commerçants pour l’amélioration de Victoria Park, David Low, dit que Noël 2020 a été meilleur que ce que son groupe anticipait et il espère que ce sera la même chose cette année.

Cette année, tout le monde espère voir ce qui s’est passé l’an dernier quand les Calgariens ont acheté chez les plus petits commerçants. Le résultat a été meilleur que ce que nous anticipions et nous espérons que cela va se poursuivre , dit-il.