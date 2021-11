Les chirurgies en attente depuis plus d’un an ont triplé depuis août 2020

Depuis le mois d’août 2020, les chirurgies en attente depuis plus d’un an ont plus que triplé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, passant de 204 à 690.

C’est ce que révèlent des données transmises mardi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au niveau régional, le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an est de 690 en date du 16 novembre. On observe une augmentation du temps d'attente pour les chirurgies de plus d'un an depuis le mois d'août 2020, soit tout juste après la première vague de la pandémie. À ce moment, le nombre de patients qui étaient en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an était de 204 , a répondu par courriel Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre par intérim aux communications et aux relations médias au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Les chirurgies vasculaires et les chirurgies thoraciques sont les plus présentes parmi celles-ci.

Des causes

Parmi les causes expliquant cette hausse, le porte-parole a cité évidemment le nombre réduit de lits d’hospitalisation disponibles en raison de la pandémie. Il a aussi ciblé une baisse des services à domicile, de la réadaptation et des services courants.

Une liste d'attente en baisse à Chicoutimi

Par contre, Pierre-Alexandre Maltais a poursuivi en indiquant que le nombre total de chirurgies, peu importe le délai d’attente, sont en baisse à l’hôpital de Chicoutimi.

Le temps d'attente pour la majorité des types de chirurgies spécialisées s'est toutefois régularisé au fil des derniers mois. Par exemple, le nombre de personnes en attente d'une chirurgie à l'hôpital de Chicoutimi, tous types et délais confondus, atteint présentement 2950 personnes, comparativement à environ 3300 à la fin de l'été dernier , a-t-il chiffré.

Avec des informations de Michel Gaudreau