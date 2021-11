La Chambre de commerce lance sa monnaie pour stimuler l’achat local à Amos

La Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi mise sur sa propre monnaie, les Gourds, pour stimuler l’achat local à l’aube du temps des Fêtes à Amos.

Le lancement de cette nouvelle monnaie à l’effigie de son président fondateur, David Gourd, a eu lieu mardi, en marge de l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Déjà plusieurs partenaires sont associés à la démarche, notamment pour offrir l’achat local en cadeau à leurs employés.

On a besoin de faire revivre les commerçants, d’aller chez eux, de rentrer, et ça ne se fait pas en ligne. L’argent est vraiment beau. Je voulais créer quelque chose de significatif. Je voulais que ça circule. Le pont de fer, la photo de David Gourd, je voulais aussi créer éventuellement un sentiment d’appartenance, parce que j’espère que cet argent-là est là pour rester plusieurs années. C’est mon objectif, que ça ne soit pas juste occasionnel , explique la directrice générale Lyse Dubois.

Les billets Gourds de 25$ sont imprimés sur un papier non reproductible afin d'éviter les fraudes.

Seulement les membres pour l’instant

La Chambre prévoit mettre en circulation environ 40 000 $ en coupures de 25 $, qui seront offertes exclusivement à ses membres pour cette première impression. L’argent disponible à compter du 1er décembre ne peut être dépensé que dans des commerces membres.

Dans un autre temps, on veut ouvrir des périodes à tous les citoyens, où Monsieur et Madame Tout-le-monde vont pouvoir s’en procurer et je vais créer un avantage pour qu’ils s’en procurent, mais pour l’instant, pour cette phase 1, ce sont les entreprises qui achètent les Gourds pour leurs employés , précise Lyse Dubois.

La mémoire de David Gourd

Avec cette monnaie, la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi honore la mémoire de David Gourd dans la foulée de son 100e anniversaire. En plus d’avoir participé à la fondation de l’organisme en 1920, M. Gourd a siégé au conseil d’administration de la Chambre de commerce d’Amos pendant 25 ans. Il avait même instauré auprès de ses employés les jetons Gourd qu’ils pouvaient dépenser dans ses différents commerces.

Décédé à l’âge de 96 ans en 1981, David Gourd a aussi été maire d’Amos de 1918 à 1921 et député fédéral de 1945 à 1957.