Des organismes communautaires redoutent une baisse des dons à cause de la pandémie

Dans le cadre de «mardi, je donne», la population est invitée à faire preuve de générosité en faisant un don pour soutenir une cause. Mais, au Manitoba, des organisations font face à des défis supplémentaires pour récolter des dons cette année alors que la population est confrontée à la pandémie et à une inflation en forte hausse.

L'hebdomadaire francophone La Liberté vient de lancer sa campagne Les sacs de la compassion . Cette campagne vise à recueillir des denrées non périssables qui seront distribuées à des familles dans le besoin.

La directrice du journal, Sophie Gaulin, compte une fois de plus sur la générosité des Manitobains, en particulier en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve la province.

Sophie Gaulin, directrice générale et rédactrice en chef de La Liberté. Photo : Marta Guerrero

C'est un moment de grande difficulté, mais aussi un moment pour être solidaire et on a vu que les Canadiens avaient le désir d'être solidaires. Ça fait huit ans qu'on a ce projet, et ça fait huit ans que c'est un vrai succès , souligne-t-elle.

La pandémie sème le doute

Mais après quasiment deux ans de pandémie, Sophie Gaulin se permet d'avoir des doutes sur la campagne de cette année.

On a un petit peu peur parce qu'on a des préoccupations qui sont d'ordres sanitaires, on pense parfois moins aux autres, mais j'ai l'impression qu'on va être surpris agréablement encore une fois , dit-elle.

Même sentiment auprès des organisateurs de la campagne Angel Squad qui vise à amasser des dons au profit de programmes de l'Hôpital Misericordia, à Winnipeg.

Les organisateurs de la campagne souhaitent amasser cette année 50 000 $. Toutefois, pour Anita Jenin, directrice du centre provincial de communication en matière de Santé, la crise sanitaire pourrait être un frein à l'atteinte de cet objectif.

Avec la pandémie, le but ne sera possiblement pas atteint, mais c'est quelque chose qu'on met toujours en place , indique-t-elle. En effet, les organismes craignent qu'en raison de la crise sanitaire combinée à la flambée des prix, les Manitobains soient moins enclins à donner.

Car, comme le souligne la directrice générale de Francofonds, un organisme qui appuie des projets communautaires francophones, les campagnes de souscription sont devenues plus difficiles depuis le début de la pandémie.

Madeleine Arbez, directrice générale de Francofonds. Photo : Radio-Canada

Selon Madeleine Arbez, la pandémie a changé l'attitude des donateurs. Ce qu'on voyait auparavant, c'étaient des gens qui donnaient de façons fréquentes, mais maintenant on a des donateurs qui veulent faire des dons à des causes qui les touchent, certes, sans toutefois s'engager à donner continuellement , fait-elle remarquer.

Mme Arbez affirme aussi qu'outre la fréquence, les montants des dons ont également baissé. Un défi encore plus grand pour les organismes francophones qui mènent des campagnes de souscription dans la communauté, en raison de la petite taille du marché.

Une situation qui, dit-elle, a poussé Francofonds à revoir sa façon de faire parce qu'il y a vraiment une proportion du marché qui est très vulnérable durant cette situation et on veut être capable de les soutenir .

C'est pourquoi Francofonds a développé des stratégies afin d'appuyer les groupes qui prélèvent de l'argent pour aider les organismes en question. Il faut être très stratégique parce qu'il ne faut pas inonder les mêmes marchés, ce n'est pas réaliste , note-t-elle.