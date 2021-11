COVID-19 au N.-B. : 55 nouveaux cas et 93 rétablissements

Le nombre de cas actifs est à la baisse au Nouveau-Brunswick, alors que la province fait état de 55 nouveaux cas et de 93 rétablissements. Le nombre de cas actifs passe donc à 667.

Les régions de Moncton, Saint-Jean et Fredericton comptent chacune 16 nouveaux cas, alors que celles de Miramichi en compte sept. La région de Campbellton compte, pour sa part, un nouveau cas.

La province compte 66 hospitalisations liées à la COVID-19, ce qui comprend deux personnes de moins de 19 ans. Parmi ces personnes hospitalisées, 15 se trouvent à l’unité des soins intensifs.

La santé publique fait état d’une éclosion à l’unité de soins intensifs et l’unité de médecine familiale à l’Hôpital régional de Miramichi. L’Hôpital régional de Saint-Jean et l’Hôpital de Moncton sont aussi aux prises avec une éclosion. La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, explique que 27 personnes atteintes de la COVID-19 et étant hospitalisées ont contracté la COVID-19 à l’hôpital alors qu’elles s’y trouvaient pour d’autres raisons.

Une personne de la région de Fredericton qui avait entre 70 et 79 ans est décédée en raison de la COVID-19.

Parmi les personnes de 5 ans et plus, 81,7 % ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.