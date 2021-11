L’instavidéaste Ludwig quitte Twitch pour YouTube Gaming

Ludwig Ahgren, l’instavidéaste détenteur du record du plus grand nombre d'abonnements payants sur Twitch, a décidé de changer de plateforme de diffusion en continu. Partenaire de Twitch depuis quelques années, il entame un nouveau contrat d’exclusivité avec la concurrence, YouTube Gaming.

Ce sont plus de 3,1 millions de fans que l’instavidéaste Ludwig laisse derrière lui sur la plateforme Twitch. Ce chiffre, impressionnant, a été dopé par l’une de ses prouesses en ligne, soit un marathon d’abonnements (subathon) de 31 jours sans interruption qu’il a tenu en mars et avril dernier. Il était alors filmé en direct 24 h sur 24, ce qui lui a valu le record du plus grand nombre d’abonnements payants (environ 283 000), qui était jusque-là détenu par l’ultrapopulaire instavidéaste Ninja.

Ludwig a fait l’annonce de son départ à ses fans sur les réseaux sociaux, dont Twitter, en publiant une vidéo humoristique. Dans celle-ci, on voit notamment une voiture mauve, la couleur du logo de Twitch, exploser, avant que son regard se pose sur une autre voiture, rouge cette fois-ci, soit la couleur du logo de YouTube.

Son interlocuteur lui fait remarquer que c’est presque la même voiture , et l’instavidéaste rétorque qu’elle n’est simplement pas de la même couleur .

Exode

Ce n’est pas le seul instavidéaste à avoir fait le grand saut. Avant lui, Ben DrLupo Lupo et Tim TimTheTatMan Betar sont aussi passés à YouTube au cours des derniers mois. Jack CouRage Dunlop a fait le changement en 2019, de même que Rachell Valkyrae Hofstetter, en 2020.

Tyler Ninja Blevins avait par ailleurs créé une onde de choc en quittant Twitch pour la plateforme Mixer en 2019. Le concurrent, signé Microsoft, n’a pas fait long feu et a été débranché en juin 2020. Après avoir tâté le terrain avec YouTube Gaming, l'instavidéaste est finalement retourné exclusivement sur Twitch en novembre 2020.

Ces derniers mois, Twitch a été la cible de critiques concernant ses efforts jugés insuffisants pour protéger les internautes des déferlements de contenus haineux, particulièrement envers des communautés marginalisées. Une journée sans Twitch avait même été organisée le 1er septembre dernier en guise de protestation.

La plateforme a par ailleurs souhaité une bonne continuation à l’instavidéaste sous la vidéo de l’annonce du départ de Ludwig.

On ne connaît pas les détails du contrat de Ludwig avec YouTube, mais on sait qu’il a une entente d’exclusivité. Sur YouTube, Ludwig est déjà suivi par quelque 2 millions de personnes.

La première diffusion de Ludwig sur YouTube est prévue mardi.