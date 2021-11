Arrestation controversée à Québec : le SPVQ suspend cinq policiers

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) en a fait l'annonce mardi après-midi. À la suite des événements survenus dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021 et dans le cadre de notre enquête évolutive, la direction du SPVQService de police de la Ville de Québec tient à communiquer la décision de suspendre 5 policiers impliqués dans les événements , peut-on lire dans un communiqué.

Les images de l'intervention ont a été largement diffusées sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On y voit Pacifique Niyokwizera, 18 ans, roué de coups par un policier alors qu'il est au sol. Un autre agent lui jette également de la neige au visage au cours de l'intervention.

Deuxième événement, même équipe

Ces policiers, membres de l'escouade GRIPP, appelée à intervenir dans les bars et les restaurants licenciés, auraient été impliqués dans un second événement, plus tôt au cours de la même soirée.

Une autre intervention musclée a en effet été filmée au restaurant Le Portofino.

Nous vous informons également qu’une deuxième enquête interne a été initiée par le Module des normes professionnelles pour une intervention dans un établissement licencié du secteur de Sainte-Foy dans la soirée du 26 novembre , indique le SPVQService de police de la Ville de Québec .

Plus de détails à venir...