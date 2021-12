La SOPER lance un appel pour trouver des logements pour des réfugiés à Rimouski

Dans sa publication, la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette indique qu' exceptionnellement [elle] fait appel à son réseau d'affaires pour combler un urgent besoin de logements pour deux familles (six et neuf personnes) de réfugiés qui arrivent à Rimouski cette semaine .

Le directeur du développement économique pour la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette , Jean Létourneau, a indiqué lors d'une entrevue à l'émission Même Fréquence mardi après-midi, que la Société a mis l'épaule à la roue dans la recherche de logements pour ces personnes réfugiées puisqu'elle agit comme coordonnatrice de la Table de concertation en immigration de Rimouski-Neigette.

Aussi en entrevue à Même Fréquence, l'un des deux conseillers municipaux de la Ville de Rimouski qui siègent à la Table de concertation en immigration de Rimouski-Neigette, Jocelyn Pelletier, a souligné que ce n'est pas la première fois que les logements libres pouvant accueillir des familles de réfugiés se font rares.

Il faut comprendre que le délai de l'annonce du gouvernement lorsque les réfugiés débarquent à l'aéroport, c'est très court , a-t-il précisé.

« On n'a pas quelques semaines ou quelques mois pour se préparer [et trouver des logements]. On a très peu de temps. [...] Il faut se revirer sur un 10 sous. » — Une citation de Jocelyn Pelletier, conseiller municipal

Jocelyn Pelletier indique qu'il ignore si AIBSLAccueil et intégration Bas-Saint-Laurent , qui coordonne l'arrivée des réfugiés, a reçu des réponses de la part de citoyens qui auraient de grands logements à louer après que l'appel à tous a été lancé sur les réseaux sociaux.

Il souligne par ailleurs le défi de trouver des logements de grande taille, avec plusieurs chambres, pour loger les familles.

Jean Létourneau poursuit en expliquant qu'en attendant que des logements soient trouvés, les familles réfugiées pourraient avoir à séjourner à l'hôtel, par exemple. Il ajoute que des citoyens offrent aussi parfois de l'hébergement temporaire chez eux.

La Table de concertation en immigration de Rimouski-Neigette a été mise sur pied en 2019 et réunit 12 partenaires, dont Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL), Services Québec, la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette , la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette, le Centre de services scolaires des Phares, l’ UQARUniversité du Québec à Rimouski , le Cégep de Rimouski, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et la MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette, la SADCSociété d'aide au développement des collectivités de la Neigette, les conseillers municipaux Jocelyn Pelletier et Julie Carré et les deux députés de Rimouski, Harold LeBel et Maxime Blanchette-Joncas.

Jocelyn Pelletier avance que la création de ce groupe a permis d'accélérer la recherche de solutions puisque tous les intervenants ont un endroit où discuter des questions qui touchent l'immigration.

Le manque de logements, une crise majeure à Rimouski

Appelé à réagir, le maire de Rimouski, Guy Caron, a qualifié la situation du manque de logements à Rimouski de crise majeure .

Rimouski a été nommée en tant que ville d'accueil pour les réfugiés en 2017.

Rimouski est devenue une ville d'accueil de réfugiés en 2017. (Archives) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Guy Caron estime que, malgré le manque de logements disponibles, la ville est toujours en mesure d'accueillir des personnes réfugiées. Il dit tenter de trouver des solutions rapidement pour contrer le problème.

« On essaye de trouver différents projets, mais il faut que ça se fasse bien également. S'il y a urgence à créer de l'offre, il faut aussi s'assurer que ça se fasse de manière harmonieuse. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

C'est la raison pour laquelle j'ai fait la promotion de la densification lors de la campagne électorale. Mais il est clair que si l'on veut accélérer l'offre, il va falloir se pencher sur le plan d'urbanisme et pouvoir le modifier de façon à faciliter le développement , poursuit le maire.

Le maire Guy Caron soutient que Rimouski doit rester une ville d'accueil pour les réfugiés et a toujours la capacité de l'être, malgré la rareté de logements. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le conseiller Jocelyn Pelletier abonde dans le même sens et affirme que Rimouski doit rester une ville d'accueil de réfugiés. Selon lui, toutes les villes qui accueillent des personnes réfugiées au Québec connaissent elles aussi des problèmes de rareté de logements.

On a vraiment un problème, mais je peux vous dire que les 13 autres villes d'accueil vivent la même chose. Ce n'est pas évident de ce temps-là. Nous, on est à 0,9 % [de taux d'inoccupation], il me semble, mais les autres villes n'ont pas tellement un plus haut taux non plus , soutient-il.

« On doit rester ville d'accueil et c'est nécessaire pour aider ces gens-là. » — Une citation de Jocelyn Pelletier, conseiller municipal

Le maire Caron rappelle que les citoyens qui éprouvent des difficultés à se trouver un logement peuvent joindre la ligne téléphonique d'aide de la Ville au 581 472-7275. Cette ligne d'aide téléphonique nommée le SARL, soit le Service téléphonique d’aide d'urgence à la recherche de logement, a été lancé en mai dernier, en partenariat avec l’Office d’habitation Rimouski-Neigette (OHRN).