Des tests à l’aéroport pour tous les voyageurs, sauf ceux arrivant des États-Unis

Les voyageurs aériens venant de l'extérieur du Canada, à l'exception des États-Unis, devront désormais être testés à l'aéroport et s'isoler jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs résultats. La mesure s'appliquera aussi bien aux Canadiens qu'aux ressortissants étrangers, a précisé mardi après-midi le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Les voyageurs non vaccinés devront également subir un autre test au jour huit de leur isolement et respecter celui-ci pour une durée de 14 jours.

Ces mesures pourraient aussi être étendues aux frontières terrestres du Canada pour les voyageurs ayant séjourné dans d'autres pays que les États-Unis dans les deux semaines ayant précédé leur arrivée. Le ministre Duclos doit d'ailleurs en discuter plus tard avec ses homologues provinciaux.

Par ailleurs, les ressortissants étrangers en provenance ou ayant transité par le Nigeria, le Malawi et l'Égypte ne pourront plus venir au Canada, ce qui était déjà le cas pour ceux ayant séjourné en Afrique du Sud au Mozambique, au Botswana, au Zimbabwe, au Lesotho, en Eswatini et en Namibie au cours des 14 derniers jours.

Plusieurs questions demeurent sans réponse au sujet du variant Omicron, qui serait extrêmement contagieux.

Dans ce contexte, le ministre Duclos a demandé mardi au Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) de fournir rapidement au gouvernement canadien de nouvelles directives concernant l'administration d'une dose de rappel à tous les Canadiens.

Omicron a fait son entrée au pays ces derniers jours. En Ontario, deux nouveaux cas se sont ajoutés à ceux de la fin de semaine, pour un total de quatre; un premier cas a été annoncé au Québec lundi; et un premier cas a été confirmé mardi après-midi en Alberta.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les voyageurs qui choisissent de quitter le Canada doivent savoir que les mesures de protection contre le COVID-19 peuvent changer à tout moment, a déclaré mardi le ministre des Transports Omar Alghabra.

L'application de ces mesures pourrait également entraîner des retards à la frontière, a prévenu le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.