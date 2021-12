Mattice-Val Côté tentera de vendre son aréna

L’édifice, qui comprend une patinoire et une salle communautaire, est fermé depuis plus d’un an, puisque le conseil municipal estime que la municipalité ne peut plus se permettre de l’exploiter.

La petite municipalité à l’est de Hearst a essuyé une perte de revenus d’impôts fonciers d’environ 500 000 $. C'est que la compagnie TC Énergie a démoli certains édifices à sa station de compression du pipeline de gaz naturel.

Ce montant représentait environ 20% du budget de la municipalité.

Même après avoir réduit les dépenses de la municipalité, le conseil municipal a adopté, en avril dernier, une augmentation d’impôts fonciers de 10% pour le secteur résidentiel.

Le conseil municipal de Mattice-Val Côté avec, au centre, son maire, Marc Dupuis Photo : Mattice-Val Coté

Au même moment, le conseil municipal a déclaré la propriété du Complexe sportif comme excédentaire en prévision d’une vente possible.

Le maire de Mattice-Val Côté, Marc Dupuis, dit que le conseil municipal a eu des discussions avec les responsables du hockey mineur de Mattice, sans être en mesure de trouver une façon d’enrayer un déficit d’exploitation de l’aréna.

« On a décidé de regarder sur le côté d’une vente. Si nous ne sommes pas capables, il faut regarder à d’autres projets aussi, mais on ne peut pas juste le garder là comme un éléphant blanc qui va nous coûter un montant par année. » — Une citation de Marc Dupuis, maire de Mattice-Val Côté

La municipalité doit encore payer des frais de chauffage et d’électricité pour l’édifice, de même que des assurances.

Le maire croit qu’il est possible que des entreprises soient intéressées par le bâtiment pour une utilisation quelconque.

Avant de procéder à la vente, la municipalité a publié un avis public pour demander des commentaires du public, comme l’exige son règlement sur la disposition d’une propriété.

Ces commentaires doivent être soumis d’ici au mardi 7 décembre, date de la prochaine rencontre du conseil municipal.

Lors cette rencontre, le conseil décidera des dates pour la publication de l’offre de propositions. Celle-ci indiquera notamment un montant pour lequel la propriété est évaluée.

Quelques réactions

L’homme d’affaires, Gaétan Garneau, estime que la municipalité n’a pas tellement de choix.

« C’est certain que ce serait le fun pour nos jeunes d’avoir ça, mais on n’a pas les moyens de la garder (aréna). C’est ce qu’ils nous disent. » — Une citation de Gaëtan Garneau, propriétaire Au p’tit Marché à Mattice

Lucie Chabot et Gaëtan Garneau sont propriétaires de l'épicerie Au p'tit Marché, à Mattice. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Gaëtan Garneau dit que des résidents sont au courant que quelqu'un est intéressé par l’édifice pour des fins commerciales.

Lionel Grenier, un autre résident de Mattice-Val Côté, souligne qu’il y a de moins en moins de jeunes dans la communauté.

Cela aurait été difficile d’avoir des équipes mineures , dit-il. Il exprime une certaine tristesse envers la situation.

Tout va être fermé: le carnaval, il n’y a plus de salle. Plus d’équipes de hockey, donc c’est difficile.

Un autre citoyen, Sylvio Gosselin, se dit aussi d’accord avec la vente.

Ils peuvent la vendre. Ça va baisser nos taxes municipales , pense-t-il.

Certains citoyens n’ont pas voulu s’exprimer au micro, mais croient que la municipalité devrait garder le bâtiment pour une autre utilisation.

De cette façon, l’aréna pourrait être utilisé de nouveau dans le futur si les circonstances sont plus favorables.