Un restaurant zéro déchet, comment ça marche?

Si plusieurs épiceries œuvrent en mode zéro déchet depuis plusieurs années, la pratique est bien plus rare au sein des entreprises de restauration. Dans ce cas précis, le consommateur n’a pas d’efforts à faire. La charge organisationnelle retombe uniquement sur le personnel en cuisine et au moment du service.

Alors, en tant que restaurateur, comment s’y prend-on? L’équipe de L’épicerie est allée à la rencontre de ces entrepreneurs écolo.

C’est beaucoup de réflexion dès la conception du restaurant , explique Gabriel. Il faut instaurer des modes de fonctionnement qui soient clairs pour les employés. Une fois que la machine est partie, ça se fait tout seul.

Les quatre propriétaires de La Cale travaillent tous en restauration depuis longtemps. Ils ont souhaité bousculer leurs habitudes pour adopter une approche plus respectueuse de l’environnement. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Réduire les déchets à la source

Il a d’abord fallu s’entourer de fournisseurs qui partagent leurs convictions. Nous avons trouvé de petits fournisseurs locaux qui comprennent ce que l’on recherche , raconte Gabriel. Son équipe achète ses épices en vrac chez Anatol, dans La Petite-Italie, et reçoit ses légumes d’une ferme maraîchère de Bromont, entre autres. Le propriétaire, Benjamin Chabot, s’en accommode très bien : Ils nous demandent de ne pas mettre d’emballage, alors pour nous, c’est encore plus facile. Nous mettons nos récoltes directement dans les caisses que l’on apporte ici.

Pour les fines herbes et les petites pousses, ils s’approvisionnent auprès d’une ferme urbaine qui cultive des plantes en hydroponie. Les cofondateurs du Laboratoire grenouille rouge (Redfroglab), Guillaume Dagher et Gabriel Roy Doyon, n’en sont pas peu fiers : Nous avons un modèle ultra-local : nous nous déplaçons sur moins de 20 kilomètres , précise Guillaume. On peut même faire des livraisons à vélo. Ils livrent leurs pousses en terre, sur des plateaux qu’ils récupèrent d’une fois sur l’autre : rien n’est perdu et tout est récupéré.

Guillaume Dagher et Gabriel Roy Doyon cultivent une variété de micropousses dans leur ferme montréalaise. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

La Cale sert à ses clients des kilogrammes de frites quotidiennement : pas question toutefois d’acheter des bidons d’huile à la pièce. Le précieux liquide est transporté jusqu’au restaurant par un camion-citerne, qui verse directement son chargement dans le réservoir de 330 litres du restaurant. Ces réservoirs ont une durée de vie de 20 ans, contrairement aux bidons de 16 litres, que l’on jette ensuite au recyclage , souligne Chantal Bernier, directrice générale de l’entreprise Les Huiles végétales CP.

Avec de plus gros fournisseurs, comme pour les pommes de terre, il faut plus négocier, admet Gabriel. On reçoit parfois des emballages que l’on doit recycler, mais c’est vraiment en dernier recours.

Refuser et fabriquer soi-même

L’équipe a dû faire une croix sur certains aliments impossibles à concilier avec la philosophie du restaurant. Je ne fais jamais de volaille parce que c'est vraiment suremballé , déplore Gabriel. Idem pour les tortillas, quasiment introuvables en vrac, ou encore les ingrédients à cocktail. On met notre énergie à faire beaucoup de choses sur place : nos tortillas, notre pain, nos croûtons et chapelures… Le chef fait aussi ses propres saucisses.

« Tout ce qui est habituellement emballé dans de petits paquets de 10 avec un fournisseur conventionnel, nous le faisons nous-mêmes, pour éviter les déchets. » - Gabriel Monzerol, copropriétaire de La Cale Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Au bar, le mixologue Luca Langelier, copropriétaire du restaurant, concocte des sirops et jus de fruits maison chaque saison. En ce moment, c'est le temps de la canneberge, donc on produit de grosses quantités de jus, puis on peut s'en servir tout au long de l'année.

Dans la salle à manger, les clients reçoivent des serviettes en tissu faites à la main plutôt qu’en papier. Et les frites sont servies sans papier parchemin dans leur panier. De l’avis de Gabriel, ce sont des choses très faciles à éviter .

Même le mobilier et la décoration ont été conçus avec des matériaux de récupération : le comptoir est fait de solives de plancher qui sont des résidus de chantier, les banquettes sont des palettes de bois recyclées, et l’ornement des luminaires est composé de tuyaux usagés.

Plus cher, le zéro déchet?

En termes de budget, c’est assez standard, assure Gabriel. La main-d'œuvre est plus chère, car il y a plus de choses à faire. Mais en coupant dans les produits transformés et en optimisant chaque ingrédient, il parvient à faire des économies.

Le menu, qui change au gré des saisons, est inscrit à la craie sur d’immenses ardoises. En novembre 2021, les prix tanguent entre une poutine à 9 $ et une assiette de burger végétalien avec accompagnement à 19 $.

Lancer un mouvement

Quand on demande à Gabriel Monzerol ce qu’il dirait à des restaurateurs qui voudraient adopter le concept du zéro déchet, il est sans équivoque : Go! On ne veut pas être les seuls. On veut que ce soit un mouvement!

Dorian Zephir, copropriétaire du café zéro déchet Le 5e, à Verdun, abonde dans le même sens. Il faut savoir que ce n’est pas impossible. C’est même accessible. Ouvert en 2016, le café végétalien vend surtout des sandwichs et des pâtisseries.

« Il faut retirer les ventes à emporter du plan d’affaires. Les gobelets jetables sont à oublier. À la place, on attire les clients dans notre café avec des évènements ou ateliers. » - Dorian Zephir (à droite), copropriétaire du café Le 5e. Photo : Caroline Perron

« On devrait avoir plus d’entraide dans le milieu du resto zéro déchet. C’est déjà un milieu assez compétitif. Il y a place pour plus de coopération. » — Une citation de Gabriel Monzerol, copropriétaire du pub La Cale

Les deux entrepreneurs s’accordent : il y a un manque d’incitatifs pour produire moins de déchets dans l’industrie. En premier lieu, la collecte du compost des commerces n’est pas prise en charge par la ville.

La majorité de nos déchets, c’est du compost, des restes de table. On en remplit deux bacs de 40 litres chaque semaine, calcule Gabriel. On a aussi du recyclage, avec les boîtes en carton de certaines livraisons. Pour la poubelle, on remplit un sac moyen aux quatre à six semaines, mais ça inclut les déchets de la salle de bain utilisée par les clients.

Les restaurants doivent se tourner vers un service privé qui ramasse la matière organique à la demande.

« Ça nous a pris six mois, après l’ouverture, pour sortir notre première poubelle. » - Gabriel Monzerol, copropriétaire de La Cale Photo : Radio-Canada / L'épicerie

La collecte des déchets, c’est un peu le Far West, avec plein de compagnies et plein de prix différents. Josée Vaillancourt, porte-parole du Groupe St-Hubert, sait de quoi elle parle. Depuis 2013, 80 % des rôtisseries St-Hubert se sont mises à composter leurs résidus alimentaires. Nous faisons affaire avec des entreprises différentes dans chaque ville. Le plus difficile, c’est dans les municipalités qui n’ont pas de système de compostage. En tout, la chaîne de restaurants détourne de l’enfouissement environ 3500 tonnes de matière organique chaque année.

« On a voulu lancer la parade, mais finalement, personne ne suit. » — Une citation de Josée Vaillancourt, porte-parole du Groupe St-Hubert

Compostage des résidus alimentaires : que font les villes?

La seule obligation qu’ont les villes est de servir le secteur résidentiel. Les entreprises doivent s’organiser par elles-mêmes.

Marlène Hutchinson enseigne la gestion des matières résiduelles à l’Université de Sherbrooke et est consultante en écofiscalité. Certaines municipalités offrent un service identique à celui des résidents. Mais vu le volume de matière organique produit par les restaurants, ce n’est pas suffisant , explique-t-elle. Le stockage du compost en attendant le ramassage peut aussi poser des problèmes de salubrité.

Les villes n’ont pas l’obligation de desservir leur secteur commercial. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Quelques municipalités, comme Lévis et Drummondville, ont mis sur pied un système de collecte adapté aux institutions, commerces, industries (ICI) de leurs territoires. Mais la plupart des villes commencent à peine à se pencher sur la question. En fait, elles ne savent pas ce que leurs commerces produisent comme matière résiduelle. Il y a un fort roulement sur les artères commerciales, donc il faut constamment réévaluer les besoins.

Évaluer les besoins : la Ville de Montréal est en train de le faire pour ses cafés et restaurants. Son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 vise une collecte de résidus organiques pour tous les immeubles résidentiels et tous les commerces et institutions d’ici fin 2025.

Depuis le printemps dernier, le service a été nouvellement offert à environ 2200 établissements. La priorité est toutefois donnée aux écoles, et la Ville ne peut préciser le nombre de cafés et restaurants qui profitent de ce premier déploiement.

En attendant que plus de municipalités emboîtent le pas, les équipes de La Cale et du café Le 5e posent un geste à leur échelle. Comme le dit Gabriel Monzerol, en matière de réduction des déchets, mieux vaut 1000 personnes qui le font imparfaitement qu’une seule personne qui le fait parfaitement .